Innocenti e Colaiacomo: "Casini ha idee poco chiare su servizio civile"

Sarzana - Val di Magra - "Repetita iuvant sed stufant. Ripetere le stesse cose più volte giova ma stanca, specialmente dopo averlo fatto esaurientemente e per iscritto in Consiglio Comunale. Evidentemente l'ex Assessore delegato Beatrice Casini ha le idee poco chiare e non ha capito la differenza tra servizio civile nazionale e servizio civile universale.

Dal 2021 è attivo il servizio civile universale e per accreditarsi è necessario presentare un’istanza per l’iscrizione all’albo del servizio civile universale al Dipartimento per le Politiche Giovanili presso la Presidenza del Consiglio. Il servizio civile universale è stato introdotto con la legge n. 106 del ? 6 giugno 2016 ed è entrato in vigore nel luglio successivo ed era possibile già da questa data avviare le procedure per l’accreditamento per il servizio civile universale.

Nell'aprile 2020 il Comune di Sarzana, consapevole di non poter più presentare i medesimi progetti afferenti al servizio civile nazionale ha presentato la propria candidatura per accreditarsi come ente ospitante il servizio civile universale. Procedura che sembrerebbe facile, ma che è molto complessa dovendo interfacciarsi, come Comune capofila, con altre trenta realtà associative.

Allo stato attuale la nostra richiesta è pendente nell'iter burocratico dedicato all'accreditamento all'albo degli Enti del servizio universale: la burocrazia purtroppo esiste e ce ne scusiamo col Consigliere Casini.

Burocrazia contro la quale la stessa Casini non ha dovuto confrontarsi dal momento che in qualità di assessore non ha avviato alcuna procedura per l’accreditamento del servizio civile universale.

Sarà felice il Consigliere Casini che Sarzana, dopo tre Comuni nella provincia e primo nella Val di Magra, potrà proporre progetti ai giovani all’interno del molto più ricco programma del servizio civile universale. Noi non amiamo le polemiche e preferiamo i fatti: non passiamo le nostre giornate a pensare al passato ma a superarne l’immobilismo.

Diamo un consiglio alla Casini: nella sua disperata ricerca di qualsiasi cosa pur di attaccare questa amministrazione, smetta almeno di fare paragoni con il passato. Se ne faccia una ragione, perché quel passato dai sarzanesi è già stato bocciato e sui fatti il paragone non regge proprio".



Lucia Innocenti e Giovanna Colaiacomo, Lega Sarzana