Innocenti (Lega): "Opposizione parla di collaborazione e poi prende iniziative contrarie a prescindere"

Sarzana - Val di Magra - "Uno spettacolo veramente increscioso quello a cui abbiamo assistito lunedì sera in Consiglio Comunale a Sarzana". Così Lucia Innocenti, capogruppo della Lega di Sarzana che dopo l'ultima seduta del consiglio comunale aggiunte: "Dopo interventi dove si invocava la collaborazione e l’unità di intenti, dopo aver fatto un’analisi lucida ed oggettiva sulla delicata situazione in cui versa la nostra sanità pubblica, dopo che tutti eravamo d’accordo sul fatto di smetterla di fare polemiche, ancora una volta l’opposizione dimostra di non essere pronta ad un dialogo sincero e realistico. Dopo aver assistito ad una arringa veramente imbarazzante, fuori luogo e poco conciliante da parte del Consigliere Mione, ci viene negata la possibilità di ampliare il discorso sui test e di fare una analisi più dettagliata della situazione. La mozione principale presentata dal gruppo Italia Viva, a cui hanno aderito tutti i gruppi dell’opposizione, aveva come oggetto i test antigenici per la popolazione scolastica. Tema che meritava una più approfondita discussione ed è per questo che il gruppo Lega ha presentato una mozione incidentale, ritenuta appunto non pertinente. In questa mozione incidentale, partendo dal presupposto che le iniziative richieste da Italia Viva erano già state messe in atto nel nostro territorio, si cercava di dare più appropriati impulsi sul problema dei test antigenici e i test molecolari.

Difatti, i test antigenici sono assolutamente gratuiti per tutti i ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio, basta chiamare il proprio medico di base o il proprio pediatra che farà richiesta all’ASL5 e i ragazzi, i docenti e tutto il personale ATA saranno contattati per un appuntamento in ambulatori dedicati. Per questo motivo la mozione principale è stata considerata “superata” e non condivisibile.

Inoltre la Regione Liguria ha gìà sottoscritto un accordo con oltre 50 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per effettuare test antigenici rapidi presso il loro studio e ASL5 ha attivato, da questa settimana, quattro ambulatori per effettuare tamponi, per dare sollievo alle strutture ospedaliere che nessuno sta nascondendo essere in difficoltà per gli innumerevoli test che stanno effettuando.

La Regione Liguria e le nostre ASL stanno mettendo in campo tutto quanto necessario per far fronte alla seconda ondata di contagi, malgrado le difficoltà innegabili in cui versa la sanità pubblica. Difficoltà che abbiamo evidenziato nella nostra mozione e per cui proponevamo iniziative concrete. Come capogruppo della Lega di Sarzana sono per le proposte serie e per i fatti e non per le discussioni inutili ed interminabili che non portano a niente. Non voglio assolutamente alimentare nuove polemiche poco edificanti come quelle a cui abbiamo assistito recentemente, ma se l’opposizione vuole parlare di spirito di collaborazione e di non prendere posizioni contrarie a prescindere su iniziative presentate in Consiglio dalla forza politica di non appartenenza, allora ritengo che dovrebbe cominciare a farsi un esame di coscienza".