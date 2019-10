Inaugurazione defibrillatore, l'opposizione attacca il sindaco Bertoni

Sarzana - Val di Magra - Polemica a Vezzano per l'inaugurazione di un nuovo defibrillatore per il borgo di Valeriano. “Il Sindaco Bertoni – interviene Jacopo Ruggia, capogruppo della Lega in consiglio comunale - continua, forse ispirato dalle performance del suo leader di partito Matteo Renzi, ad escludere l’opposizione da qualsiasi evento riguardante il Comune. Ricordo al Sig. Sindaco che lui è anche il Presidente del consiglio Comunale e come tale deve garantire la terzietà. Ultimo caso in ordine cronologico l’inaugurazione di una postazione DAE presso il centro sociale di Valeriano, della cui esistenza i consiglieri di minoranza sono venuti a conoscenza attraverso il sito del Comune. È surreale trovarsi ogni volta a dover denunciare pubblicamente un comportamento che misconosce i fondamenti stessi della democrazia. Il comportamento del Sindaco non offende noi come persone, ma i cittadini che ci hanno votati, e dà la misura di che cosa è diventata l’amministrazione comunale di Vezzano: una entità gestita dal Sindaco come se l'opposizione non esistesse”.



Su simile lunghezza d'onda Cinzia Calanchi, capogruppo di 'Alternativa per Vezzano': “Mi scuso con gli abitanti di Valeriano per non aver presenziato ad una inaugurazione così importante come l'introduzione di un DAE in una frazione,ma non amo i falsi buonismi e i falsi buonisti. Non amo le passerelle e non le ho mai amate,sono convinta che si possa fare tanto anche senza ostentarsi. La minoranza di Vezzano è venuta a conoscenza da Facebook dell'inaugurazione ed io tramite la Pubbilca Assistenza e leggere che i consiglieri sarebbero stati presenti senza saperlo è una forte mancanza di rispetto nei confronti di chi cerca di collaborare per il bene dei cittadini. Non è purtroppo il primo episodio e non sarà l'ultimo,ma io non posso e non voglio sottostare a questo tipo di comportamenti a mio avviso irrispettosi e non tanto nei miei confronti quanto verso i cittadini che io rappresento. Ci saranno altre occasioni per me di incontro con i cittadini di Valeriano ,senza pubblicità o sfilate”.