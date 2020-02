In quattro sempre presenti nei consigli comunali di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sono quattro, una di opposizione e tre di maggioranza, i consiglieri comunali di Sarzana che hanno preso parte a tutte le 23 sedute che si sono tenute nel 2019. In attesa che l'attività consiliare riparta, con l'imminente convocazione della prima assemblea del 2020, possiamo dare uno sguardo all'attività degli eletti in un anno nel quale non solo le convocazioni sono state molto numerose - aumentata anche la spesa prevista (gettone di circa 25 euro per ogni presenze) - ma c'è stata anche una novità importante con l'introduzione dello streaming audio e video per i cittadini.



Nei 23 consigli comunali che si sono tenuti fra gennaio e dicembre dunque sono stati sempre presenti il presidente Carlo Rampi (Fdi), Luca Spilamberti (Lega), Luca Ponzanelli (Lista Toti) e Federica Giorgi (M5S). Ne hanno invece saltato solo uno Damiano Lorenzini (Pd), Umberto Raschi (Pd – Italia Viva) e Riccardo Precetti (Sarzana Popolare) mentre con due assenze troviamo Maria Grazia Avidano ed Emilio Iacopi (entrambi Lega) e Fioretta Mazzanti (Sarzana Popolare). Nella sala di Palazzo Roderio hanno saltato tre consigli il sindaco Ponzanelli (Cambiamo!), Gianluca Maggiari (Sarzana Popolare) e Paolo Mione (Sarzana per Sarzana), a quattro ci sono invece Daniele Castagna (Pd) e Beatrice Casini (Pd – Italia Viva). Chiudono infine Andrea Pizzuto (Sarzana Popolare) con 17 presenze e Cristina Podestà (Lega) con quindici.



Per quanto riguarda la giunta comunale nel 2019 su 78 riunioni il più presente è stato l'assessore Stefano Torri (solo due assenze) seguito dal sindaco Ponzanelli (3), Barbara Campi (7), Roberto Italiani (9), Daniele Baroni (26) e Costantino Eretta (31 assenze).