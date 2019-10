Impianto Gnl a Santo Stefano, renziani contrari: "Aumento traffico e silos da dodici metri"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo espresso al sindaco Sisti la nostra contrarietà a procedere alla variante e conseguente approvazione del progetto per la realizzazione di impianto di rifornimento da parte di Spigas in Via De Gasperi". Lo si legge nella nota diffusa dal gruppo consiliare Santo Stefano Viva, i renziani santostefanesi che in consiglio comunale contano i consiglieri Messora, Stelitano e Zangani e dall'assessore Alberghi.

"Ci sentiamo in dovere prima di tutto di fare chiarezza - scrivono dal gruppo, che fa parte della maggioranza a sostegno del sindaco Pd Paola Sisti - visto che , anche a mezzo stampa, si è parlato di un progetto che veniva dalla precedente amministrazione. Come gli stessi tecnici hanno ribadito, ci furono nel 2015 due incontri interlocutori con l’ A.C. in quanto Spigas era interessata alla realizzazione di un impianto di rifornimento a metano per automobili al pari di quello agli Stagnoni , per intenderci. L’allora amministrazione non pose pregiudiziali ma rimandò ogni valutazione di merito alla presentazione del progetto che non arrivò entro la fine della legislatura. Gli atti certificano che nel 2018 la società presenta un’istanza per la variante urbanistica. Ma solo con l’arrivo della pratica per l’approvazione al Consiglio Comunale , noi consiglieri abbiamo potuto approfondire nel dettaglio la progettazione e comprendere che da un impianto a metano per auto si è passati a un impianto a GNL per autotrazione come servizio di maggior entità".



"Pur comprendendo la proposta in ragione dell’utilizzo di carburanti alternativi - concludono -, non possiamo non essere preoccupatoti per la realizzazione di un impianto che prevede un silos per stoccaggio e distribuzione del gas alto ben 12 metri, per gli incrementi indiscutibili di traffico pesante che ricadranno ex novo sul nostro territorio, e non ultimo per la sua collocazione geografica, a pregiudizio della viabilità. Abbiamo voluto con responsabilità e fatica esaminare il progetto fino all’ultimo dettaglio ma abbiamo considerato prioritarie le numerose perplessità ci hanno manifestato i cittadini. Al momento la pratica non risulta essere inserita nell’Odg del prossimo consiglio comunale, ma anticipiamo sin d’ora che se e quando per tutte le ragioni citate, Itala Viva a Santo Stefano Magra esprimerà voto contrario".