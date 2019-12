Impianti, Michelucci: "Sport sarzanese merita sostegno e una strategia"

Sarzana - Val di Magra - “Nei giorni scorsi ho letto gli articoli riguardanti i finanziamenti allo sport sarzanese (QUI). Non ho seguito nel merito la pratica, ma è chiaro che per prima cosa occorre che tutto sia stato fatto nel rispetto delle regole”. Lo afferma il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci, che aggiunge: “È, a mio parere, spiegando perché sono stati individuati alcuni impianti su cui intervenire e non altri meritevoli di interventi, sempre di proprietà comunale e sempre in convenzione con altre società sportive. Se tutto è corretto è evidente che la pratica consente il miglioramento di alcuni impianti sportivi che centinaia di famiglie frequentano”.

“Detto ciò ritengo imprescindibile evitare accuse nei confronti delle società sportive. In questi anni Tarros Sarzanese, Hockey Sarzana, Volley, Atletica, Basket e tutte le altre società sportive (mi scuso se per brevità non le elenco) hanno investito tempo, ma anche tante risorse nelle loro strutture quindi in favore dei cittadini che le frequentano.

Lo sport sarzanese – puntualizza Michelucci - merita sostegno e merita una strategia che metta a sistema le società creando un meccanismo virtuoso di cui lo sport e la città possano beneficiare. (Ci sono tanti esempi da cui trarre spunto in giro per l'Italia).

Invece sento dire che bisogna intervenire sulle convenzioni, che si stanno prevedendo aumenti di canone non previsti, che alcune convenzioni in cui era previsto il sostegno alle società non sono rispettate”.

“Le società sportive non sono società private proprio per il ruolo che svolgono e non devono essere equiparate a privati in grado di rimpinguare le casse comunali.

Tutto lo sport sarzanese è architrave di una crescita sociale, educativa, sanitaria e infine sportiva della nostra comunità, per questo serve un sostegno concreto e occorre evitare vessazioni e dare seguito agli impegni scritti nelle convenzioni”.