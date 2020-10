Illuminazione sarzanese, Campi a Casini: "Impianto rinnovato e più efficiente"

Sarzana - Val di Magra - “La fase finale dell'efficientamento dell'illuminazione pubblica sarà dedicata a valutare ove sia necessario procedere con l'infittimento dei 50 punti luce contrattuali in base alla norma tecnica e alle segnalazioni dei cittadini e con il confronto e coordinamento delle Forze dell'ordine”. È quanto risponde l'assessore ai lavori pubblici di Sarzana Barbara Campi all'interpellanza presentata a inizio settembre dall'esponente dell'opposizione Casini (Siamo Sarzana) che denunciava “il torpore che avvolge il centro storico e le aree urbane, con tratti quasi totalmente al buio”.

Rimandando al mittente anche ipotesi di episodi di microcriminalità “esponenzialmente in crescita”, l'esponente della giunta Ponzanelli ricorda anche come il contratto firmato con City Green Light consenta di ottenere in nove anni “di 457.602 euro oltre a 50 nuovi punti luce inclusi nel canone ordinario e stimabili in un ulteriore risparmio pari a circa 158mila euro, oltre al cablaggio di 30 quadri e l'installazione di 182 elementi di telecontrollo dei consumi e delle accensioni. In breve – osserva ancora Campi – il Comune risparmierà rispetto agli anni precedenti, è proprietario di tutti i punti luce della città e si ritroverà con tutto l'impianto rinnovato, più efficiente, con meno costi di gestione e decisamente più green”.