Il sollecito di Giorgi: "Nessuna risposta a interpellanze e mozioni"

Sarzana - Val di Magra - Risposte agli atti depositati da tempo e convocazione di un consiglio comunale entro sette giorni. È quanto chiede la capogruppo M5S nel consiglio comunale di Sarzana Federica Giorgi nella lettera di sollecito inviata al sindaco Ponzanelli, al presidente Rampi e al segretario Guerrera.

“Il 14 ottobre ho protocollato una mozione avente ad oggetto bullismo e cyber bullismo – spiega Giorgi – il 28 novembre un'interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto finanziamenti e tempistica del progetto sulle nuove scuole Poggi-Carducci e il 9 dicembre una mozione sul ripristino delle alberature delle aree verdi pubbliche. Alla data odierna (2 febbraio) non ho avuto alcuna risposta – osserva – mentre l'interpellanza e le mozioni non sono state inserite nell'ordine del giorno di alcun consiglio comunale che, nel mese di gennaio, non risulta neppure essere stato convocato”.

Ricordando gli articoli del Tuel e del Consiglio Comunale, Giorgi conclude: “La mancata risposta alle interrogazioni dei consiglieri oltre a costituire una compromissione del diritto dei consiglieri proponenti di esercitare con pienezza, tempestività ed efficacia il proprio mandato consiliare, è da interpretare a tutti gli effetti come una mancata risposta alla cittadinanza tutta, poiché l'Amministrazione è tenuta a riscontrare tali istanze non solo per questioni di correttezza istituzionale ma per chiarire le linee di indirizzo del Governo cittadino ed orientare così al meglio le azioni dei consiglieri”.