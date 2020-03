Il sindaco ai 'fuggiaschi' della zona rossa: "Abbiate rispetto della comunità che vi ospita"

Sarzana - Val di Magra - "Se serviva la conferma che al Governo non abbiamo altro che improvvisazione, arroganza e dilettantismo, oggi l'abbiamo avuta. Chiedo la cortesia a tutti coloro che nella notte hanno deciso la fuga dalla Lombardia e dalle altre province comprese nelle restrizioni governative, di avere il buon senso e il rispetto per la mia comunità che da anni li ospita, di evitare di affollare i luoghi pubblici, stare preferibilmente in casa e al minimo segnale di problemi respiratori o febbre isolarsi e chiamare il 112. Chiedo e pretendo rispetto". Lo ha scritto su Facebook Andrea De Ranieri, sindaco di Ameglia. Da un lato l'indignazione per la fuga di notizie formato bozza che, prima del Dpcm ufficiale, ha fatto scattare l'esodo dei residenti nelle imminenti zone rosse; dall'altro la richiesta ai tanti 'fuggiaschi' di comportarsi in modo responsabile. QUI il decreto ufficiale della presidenza del consiglio.