Il sindaco Paganini scrive ad Asl: "Aiutateci a vaccinare di più"

Sarzana - Val di Magra - “Mobilitiamoci ancora, ognuno per quanto può dare. Il numero di persone che possono impegnarsi sulla carta, per vaccinare in modo capillare nei territori, c’è…per fare presto, basta volerlo. L’occasione ci è gradita anche per sollecitare l’avvio della campagna vaccinale anche per i domiciliari del nostro Comune”. E’ uno stralcio della lettera che il sindaco di Arcola Monica Paganini che scrive ai dirigenti di Asl 5 Paolo Cavagnaro e Maria Alessandra Massei.

Il primo cittadino fa riferimento alla conclusione della prima fase di campagna vaccinale per gli over 80, che nel Comune della Val di Magra si è appena conclusa. Nella missiva il sindaco spiega: “Vi chiediamo di continuare a dare fiducia e strumenti alla nostra amministrazione in tema di vaccinazioni: chi è in grado di organizzare presidi e rispondere a questo bisogno primario dei cittadini va coinvolto ancora. La diffusione capillare e veloce della campagna vaccinale è un banco di prova straordinario per raggiungere l’obiettivo comune di superamento della pandemia. Spazi adeguati, organizzazione, determinazione, passione, solidarietà e responsabilità hanno permesso nelle settimane passate, di raggiungere un risultato che sembrava irraggiungibile solo pochi mesi fa”.