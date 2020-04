Il sindaco: "Iacopi passi meno tempo a pubblicare sciocchezze su Facebook"

Sarzana - Val di Magra - Ancora una volta il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli è costretta ad intervenire per prendere le distanze e richiamare ad un comportamento più consono il capogruppo della Lega in consiglio comunale Emilio Iacopi. Era accaduto ad agosto quando il consigliere aveva condiviso su Facebook un meme che definiva il presidente della Repubblica Mattarella “un traditore”, e ancora a settembre quando nel mirino dell'esponente della Lega erano finiti gli avvocati del Comune definiti “inetti”.

Oggi, all'indomani del 25 Aprile, il sindaco ha dovuto nuovamente prendere le distanze dal consigliere di maggioranza che ieri – sempre tramite Facebook – aveva condiviso l'immagine di un cecchino (tratta dal film American Sniper) che metteva nel mirino chi si affacciava al balcone per cantare 'Bella Ciao' (QUI). Un'uscita stigmatizzata da tutte le forze di opposizione sia sarzanesi che provinciali.



“È imbarazzante persino dover stigmatizzare Iacopi che pubblica un meme decisamente riprovevole – ha affermato Ponzanelli - a cui consiglio di passare meno tempo su Facebook a pubblicare sciocchezze e più a lavorare nell’interesse di Sarzana. La violenza non è mai accettabile e occorre sempre sobrietà nello svolgimento di un ruolo per cui è stato democraticamente eletto, anche se le responsabilità delle parole sono sempre personali e quelle di Iacopi non rappresentano certo il sindaco, né l’amministrazione comunale né la maggioranza che governa Sarzana. Abbiamo ben altro ora da fare – ha concluso - e su cui dovremmo impegnarci tutti insieme e comprese le opposizioni, oltre a scovare e commentare 'meme' di Iacopi. Lavoriamo tutti seriamente, per cortesia”.