Il leghista Gatti corre ad Arcola, Ruggia in rampa a Vezzano

Nomi del Carroccio anche per Bolano (Mari) e Carrodano (Ivani). Serata salviniana al Ristoro nell'Aia.

Sarzana - Val di Magra - Arcola, Bolano, Carrodano. In questi Comuni il centrodestra, in occasione delle prossime e imminenti elezioni amministrative, schiererà candidati leghisti, come emerso stasera all'affollata cena del Carroccio andata in onda a Santo Stefano, al Ristoro nell'Aia. Ospite d'eccezione il leghista monzese Massimiliano Romeo, capogruppo dei salviniani al Senato. Presenti - nella folla di militanti e amministratori verdi - i senatori Pucciarelli, Bruzzone (in odore di candidatura europea) e Vescovi e il deputato Viviani, come anche il sindaco della Spezia Peracchini, i suoi parigrado Paoletti (Lerici), accompagnato dall'assessore Nardone, e Delvigo (Borghetto Vara), il vicesindaco sarzanese Eretta, il candidato sindaco di Castelnuovo Ridolfi (in quota popolare), il consigliere comunale spezzino Saccone (misto), quello arcolano Zubelli (misto, ex maggioranza di centrosinistra, da cui è uscito da tempo), la consigliera Lazzoni di Santo Stefano, proveniente dalla sinistra ma di recente passata tra le file della droit.



Ebbene, i candidati, presentati da un'entusiasta segretario Zanicotti. Per Bolano, a meno di sorprese - qualche valutazione in effetti è ancora in corso -, correrà per il centrodestra Alessandra Mari. Altro leghista in pista come candidato sindaco sarà il giovane imprenditore Filippo Ivani, schierato dal centrodestra a Carrodano, dove la sfida all'uscente Mortola sarà lanciata anche da un'altra lista alternativa al centrosinistra che potrebbe essere guidata dall'avvocato Fabrizio Dellepiane. Terzo nome: Maurizio Gatti, commercialista in quota Lega che il centrodestra schiererà ad Arcola, il Comune più 'pesante' della tornata, con oltre 10mila abitanti. Il quarto cavallo - non annunciato, in quanto non certo, ma dato da Zanicotti come sicuro al 90 per cento ("Stiamo terminando la trattative") - è quello del giovane leghista Jacopo Ruggia, in rampa per la candidatura a sindaco di Vezzano. Sarebbero quindi cadute le ipotesi Perfigli - altro leghista - e Cinzia Calanchi,sebbene mancando ancora la quadra Ruggia alla fine potrebbe risultare candidato del solo Carroccio. Entusiasmo dunque a mille in Via Arenelle, per di più al termine di una "settimana importante", come ha detto il senatore Romeo, visto l'ok sulla legittima difesa.