Il consigliere grillino querela il sindaco: "Gravi violazioni"

Aria pesante in quel di Luni. Il pentastellato Andreani intraprende vie legali contro il primo cittadino Alessandro Silvestri.

Sarzana - Val di Magra - Paolo Andreani, capogruppo del Movimento cinque stelle a Luni, ha denunciato il sindaco Pd Alessandro Silvestri. Una decisione d'urto del resto preannunciata quest'estate all'apertura della festa grillina di Falconara (QUI). “In questi 14 mesi di attività consiliare – spiega Andreani - ho presentato numerosi accessi agli atti, interrogazioni ed interpellanze che hanno affrontato diverse problematiche presenti sul territorio. Anche se i tempi di risposta spesso hanno sconfinato i giorni previsti dallo Statuto comunale e dal Dlgs n. 267/2000, gli assessori e i dirigenti competenti hanno sempre risposto, al contrario del sindaco Silvestri, che non ha neanche ritenuto opportuno rispondere ai nostri solleciti, fino ad accumulare ben otto risposte scritte alle nostre interrogazioni e/o interpellanze. Per questo motivo, ma non solo per questo – continua il pentastelalto Andreani -, il 20 agosto scorso ho deciso d’inviare al sindaco, agli assessori ed ai capi area del Comune di Luni una diffida per il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di 'Riservatezza e tempi di risposta alle istanze' dove richiamavo l’attenzione dei destinatari ad ottemperare su quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento comunali”.



Nella diffida, Andreani scriveva di essere “consapevole delle difficoltà che talvolta potrebbero sorgere nel rispettare i tempi per le risposte alle istanze presentate e, onde evitare ricorsi da parte mia, chiedo, per il futuro, di darmene comunicazione entro i termini previsti. Il contrario sarà interpretato come un comportamento oltraggioso al ruolo istituzionale che rappresento e che non potrà più essere tollerato, per la cui tutela mi vedrò costretto a rivolgermi presso gli enti preposti, con un inutile aggravio di costi e la conseguenza di un’eventuale richiesta di risarcimento”.



E ora il dado è tratto. “Trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge dalla diffida del 20 agosto e non ricevendo nulla da parte del sindaco, neppure a livello verbale - e l’occasione poteva essere colta durante l’ultimo consiglio comunale -, ieri ho deciso di sporgere formale querela/denuncia, presso la Procura della Spezia, nei confronti del sindaco Silvestri, destinatario delle istanze rimaste inevase, alcune anche da 12 mesi, per il reato previsto e punito all’art. 328, comma 2 del c.p. (omissione di atti d’ufficio) o per tutti gli altri reati riscontrabili nei fatti sopraindicati, chiedendo la giusta punizione del colpevole”, spiega Andreani. “La legge – prosegue - prevede che il Consigliere ha diritto ad ottenere, per l'espletamento del proprio mandato, tutte le notizie ed informazioni utili dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti o di cui è parte e le risposte alle proprie istanze. La mancata risposta alle istanze dei consiglieri è da considerarsi a tutti gli effetti come una mancata risposta alla cittadinanza tutta e detta violazione pregiudica il diritto dei consiglieri comunali di poter esercitare con pienezza il mandato consiliare, svilendo la loro funzione rappresentativa dei cittadini. Pertanto, ho evidenziato che la stessa costituisce grave e perdurante violazione di legge, tale da giustificare lo scioglimento del Consiglio comunale”. Andreani come difensore di fiducia ha nominato l'avvocato Federica Giorgi del foro della Spezia, capogruppo del Movimento nel consiglio comunale di Sarzana.