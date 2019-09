Il centrodestra arcolano: "Segnaliamo al prefetto l'inadempienza dell'amministrazione"

Sarzana - Val di Magra - "A seguito dell' interpellanza e discussione in consiglio comunale sulla questione Cerri-Trebiano il nostro Gruppo Consiliare ha protocollato una nota dove, oltre alle nostre osservazioni in merito abbiamo posto a chi governa precise domande di chiarimento a risposta scritta". Lo dichiarano i consiglieri di centrodestra del Comune di Arcola."Purtroppo, dopo i 30 giorni (legittimi) non abbiamo ricevuto alcuna risposta - affermano Gatti, Righi, Pavero e Massi -

Ancora una volta, ci vediamo costretti a segnalare al Signor Prefetto una inadempienza, la seconda in tre mesi di legislatura! Un atteggiamento inspiegabile e irrispettoso che inasprisce i rapporti tra maggioranza e opposizione".

Inoltre, i Consiglieri Righi e Pavero hanno presentato interpellanza

sulla regolamentazione transito pedonale sempre sulla medesima strada comunale.

"Infatti - spiegano i consiglieri di Rialzati Arcola -, premesso che, la cura della segnaletica nei comuni rende la misura del grado di rispetto e attenzione per la sicurezza dei cittadini, tenuto conto che, dal 27 luglio u.s. (data della riapertura della Strada) non si riscontra nessun tipo di segnaletica volta a regolamentare il transito dei pedoni.

Considerato che, l’art. 14 comma 1 del Codice della strada dispone che l’Ente proprietario della strada, in questo caso il Comune, ha l’obbligo di garantire la sicurezza di chi vi transita, anche attraverso l’apposizione di segnaletica.

Interpelliamo l’Amministrazione Comunale al fine di sapere se intende metter in atto interventi per far fronte a quanto sopra evidenziato e i tempi di intervento".