Il "caso Iacopi" fa discutere anche maggioranza e opposizione

Sarzana - Val di Magra - Discussione accesa anche fra esponenti di maggioranza e opposizione dopo il post pubblicato – e poi rimosso – ieri sera dal capogruppo della Lega di Sarzana Emilio Iacopi con la foto del presidente della Repubblica Mattarella e la scritta “Traditore della patria” (QUI).



Oggi infatti il capogruppo della Lista Toti Luca Ponzanelli, sempre con un post su Facebook, ha infatti commentato: “E' da censurare ogni vilipendio al Presidente della Repubblica che ha pienamente agito nelle sue prerogative. Leggo però di esponenti della sinistra sarzanese inorriditi da presunte offese a Mattarella. Due giorni fa – ha puntualizzato – hanno formato un governo insieme a chi, per anni, ha offeso costantemente le Istituzioni, Presidente compreso”.

Fra i volti dell'opposizione pronta la replica di Paolo Mione (Sarzana per Sarzana): “Mi meraviglio della tua presa di posizione. Nel comportamento del consigliere-carabiniere sono ravvisabili gli estremi di un reato, cosa dire di più? Forse – ha detto rivolgendosi a Ponzanelli – dovresti spiegart tu ai cittadini cosa ci fai insieme a chi fa queste uscite. Sono molto curioso di vedere cosa dirà il sindaco in merito”.

“Come al solito dai un colpo al cerchio e uno alla botte – ha proseguito Casini (Pd) – giustificando, seppur in parte, la gravissima nuova uscita del consigliere leghista. Prima di aggrapparti a vicende romane valuta il qui e adesso. Fino a prova contraria ti trovi ancora seduto su uno scranno del consiglio comunale di Sarzana”. “Fino a prova contraria sono libero di esprimere quello che ritengo – ha ribattuto il consigliere totiano – giustificando lo dici tu e te ne assumi la responsabilità. Se leggi bene puoi capire che ho fatto il contrario. Ho solo annotato la mancanza di coerenza del tuo attuale partito, se mi è ancora consentito”.

Infine Raschi (Pd): “Sulla questione governo ognuno ha le sue opinioni, ma l'uscita di Iacopi è infelice e non è nient'altro che l'ultima di una lunga serie. Qui si esce dalla politica, è una questione di senso civico e di rispetto. Apprezzo – ha scritto rivolgendosi al collega di maggioranza – che tu dica che ogni vilipendio va censurato ma ci vuole una posizione più forte. Più netta. Questo mi aspetto dal presidente del consiglio comunale e dal sindaco che in più di un'occasione si sono fatti 'paladini' della dignità del consiglio e delle istituzioni”.