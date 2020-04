Il Pd solidale con i commercianti in piazza, Ricci: "Appello a tutti i livelli istituzionali"

Sarzana - Val di Magra - "Il flash mob "Risorgiamo Italia" organizzato in queste ore in tutto il Paese dal Mio (Movimento imprese ospitalità) per richiamare l'attenzione sulle gravi difficoltà che stanno vivendo il settore della ristorazione e quelli ad esso assimilabili dall'inizio dell'emergenza coronavirus merita la massima solidarietà da parte di tutte le forze politiche e l'impegno di tutti i livelli istituzionali per supportare quel settore commerciale, nevralgico per la nostra economia. Il gesto della simbolica consegna delle chiavi dei loro esercizi ai sindaci - avvenuto anche a Sarzana ad opera di decine di esercenti - richiama alle responsabilità di ciascuno a tutti i livelli istituzionali: l'Europa, perché disponga con ogni mezzo utile aiuti finanziari a fondo perduto ai commercianti; il Governo, perché acceleri le procedure di erogazione degli aiuti, sospenda il carico fiscale, rafforzi gli strumenti di sostegno per il personale, prema sulle banche per lo snellimento delle procedure, incentivi fiscalmente le vacanze in Italia; le Regioni, perché - in armonia col livello centrale - dispensino a loro volta le risorse di loro competenza (ad es. nella forma di contributi sugli affitti); i Comuni (azzeramento dell'ICA, apertura della ZTL, possibilità di eseguire i tamponi sui dipendenti, abbuono della tassa sull'occupazione del suolo pubblico). Il Partito democratico di Sarzana - afferma il segretario del Pd sarzanese Rosolino Vico Ricci - è solidale con gli esercenti che costituiscono una filiera vitale non solo dell'economia ma dell'identità stessa della nostra Città, che vede nel commercio, nel turismo consapevole e nella 'consumazione' della cultura gli assi portanti della sua fisionomia di attraente piccola Città storica".



"Siamo consapevoli - prosegue Ricci - che la salute dei cittadini viene al primo posto. Da questo punto di vista il 'modello Italia' è risultato esemplare ed è stato espressamente imitato in tutto il mondo. Dove si è agito con leggerezza (come negli Stati Uniti) il virus ha scatenato con maggiore violenza la sua carica mortale; dove si sono voluti affrettare i tempi della ripresa (come in Germania) il virus ha rinnovato la sua micidiale aggressività.

Occorre quindi non allentare la presa. Tuttavia, oltre alla estensione ed accelerazione dei benefici di cui si diceva sopra, riteniamo che occorra modificare il DPCM per far adottare ripartenze differenziate per Regione sulla base dell'indice di contagio e intervenire più drasticamente nei confronti degli istituti di credito: in entrambe le direzioni il Governo si sta celermente muovendo. Come Pd sarzanese ci impegniamo a mobilitare il nostro Parlamentare europeo perché solleciti una definitiva determinazione degli strumenti di sostegno comunitario e il nostro Parlamentare nazionale, Andrea Orlando, che è anche vicesegretario nazionale del Partito, affinché si adoperi per un miglioramento dei provvedimenti che riguardano le categorie in questione. Garantiamo altresì il massimo impegno del nostro gruppo consiliare per continuare a cooperare, con proposte concrete ed esercitando il giusto controllo, all'azione dell'amministrazione comunale nel fronteggiare questa eccezionale emergenza e ci diciamo pronti ad incontrare con urgenza le associazioni di categoria per condividere con loro suggerimenti e criticità da segnalare a chi governa il Paese con responsabilità, competenza ed apertura agli apporti di tutti", conclude Ricci.