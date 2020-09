Il Pd di Vezzano soddisfatto dall'ultimo voto e pronto a proseguire l'impegno sui temi locali

Sarzana - Val di Magra - Il Circolo di Vezzano Ligure del Partito democratico esprime la propria soddisfazione per i risultati delle ultime elezioni regionali nel territorio comunale e ringrazia le cittadine e i cittadini che "hanno voluto, con il proprio voto, riconoscere e riaffermare per il partito il ruolo di guida e soggetto centrale delle istanze riformiste e progressiste, rappresentate dalla Lista “Sansa presidente - Partito democratico - Articolo Uno".



"Nonostante una dolorosa scissione subita dal Pd e intervenuta dopo le ultime consultazioni amministrative comunali, il netto successo della lista formata dal Partito democratico e da Articolo uno in otto delle dieci sezioni elettorali in cui è suddiviso il nostro comune - afferma per il direttivo del circolo Pd di Vezzano Ligure il coordinatore Simone Regoli - testimonia il diffuso apprezzamento dei cittadini verso il Partito democratico e la sua azione, a livello sia locale che nazionale, improntata alla coerenza e alla salvaguardia di quei valori di giustizia sociale, di attenzione verso la cosa pubblica ed il benessere dei cittadini che ne sono sempre stato patrimonio inalienabile. Il netto ridimensionamento dei consensi verso il partito della Lega (quasi dimezzato il numero dei voti rispetto alle Europee), pur se mitigato dai voti conquistati da Fratelli d'Italia, e la sostanziale tenuta delle preferenze verso il Pd, al netto di una fisiologica flessione del numero dei partecipanti al voto, rappresenta un chiaro segnale di come i sentimenti dell'elettorato del nostro Comune siano sempre saldamente orientati a considerare il Partito democratico unico baluardo contro valori e volti della destra nel nostro Paese. Il fatto che il nostro Comune, assieme ad altri due nella provincia spezzina, abbia visto la decisa affermazione della lista a sostegno di Sansa, rispetto ad un quadro di tutt'altro tenore nel resto della Regione, unitamente al riconquistato primato di consensi verso il Partito democratico nella provincia e nel comune capoluogo, rappresenta non solo motivo di soddisfazione ma ci sprona a perseguire sia una convergenza delle forze di sinistra e centrosinistra, sia una ancora più necessaria identificazione della natura e delle azioni del Partito democratico. Un partito che torni ad essere radicale nella propria azione riformista, che parli non solo al ceto medio dei grandi centri urbani, ma anche a tutti gli altri, agli ultimi, a chi fatica, a chi ha subito un torto, a chi sogna un mondo più giusto. In questo senso, gli aderenti al circolo del PD di Vezzano Ligure intendono proseguire nell'impegno su temi di stretto interesse per la collettività quali quelli ambientali, di urgente e cocente attualità (il biodigestore, nel quadro di una efficace ed equa gestione del ciclo dei rifiuti, il futuro della centrale Enel, dell’isola Palmaria, ecc.), ma anche temi relativi al lavoro, alla sanità, alla scuola, alle infrastrutture, ugualmente di stretta attualità e sempre più simboli della inadeguatezza e incapacità politica dell’attuale maggioranza di centrodestra che governa la Regione, la Provincia, il comune capoluogo, ma, per confermata volontà dei suoi cittadini, non il Comune di Vezzano Ligure".