Il Pd di Vezzano: "Ponzanelli suggerisca alla Provincia di far valere le proprie prerogative"

Sarzana - Val di Magra - "Apprendiamo con vivo interesse e sincera gratitudine la sollecitazione del consigliere del Comune di Santo Stefano Magra, nonché vicepresidente della Provincia della Spezia, all'amministrazione del Comune di Vezzano Ligure di utilizzare le proprie prerogative nella gestione del territorio, e nella fattispecie di approvare o respingere proposte di modifiche al Piano urbanistico comunale, se incoerenti con la propria visione o, peggio, se contrarie a leggi o regolamenti (comunali, provinciali, regionali o nazionali) e di utilizzare dunque tali preziose prerogative per bloccare il disegno di Recos-Iren di costruire un impianto diodigestore nella località Saliceti, che, come è noto, insiste nel territorio, appunto, del Comune di Vezzano". Così il direttivo del Pd di Vezzano Ligure replica alle dichiarazioni rese dal centrodestra di Santo Stefano Magra, e in particolare al consigliere Francesco Ponzanelli



"Come Partito Democratico, facente parte della maggioranza politica che regge tale amministrazione, non possiamo rimanere insensibili a tale richiamo ed anzi, grati a chi ce lo rivolge, contraccambiamo volentieri suggerendo sommessamente, ma certi di fare cosa gradita, al suddetto consigliere e vicepresidente, evidentemente temporaneamente distratto, di utilizzare un po' delle sue doti di efficace suggeritore nel sollecitare l'organo che “vicepresiede” a rivendicare, a sua volta, le proprie prerogative nell' “...individuazione... delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee...” (punto d. dell'Art. 197 – Competenze delle Province – del Decr. Leg. n.152, 3 aprile 2006) e rimarcare le scelte che il suddetto organo, sempre da lui ”vicepresieduto” ha effettuato, esercitando tale diritto/dovere, nel non lontano Agosto 2018 (Delibera Provincia della Spezia N: 48 del 6/8/18, punto 4 e 9). Con l'occasione - proseguono dal Pd vezzanese - suggeriamo al nostro consigliere, così sensibile, giustamente, al problema dell'ubicazione e della “stazza” dell'impianto in progetto, di sensibilizzare al tema gli organi politici (peraltro a lui politicamente molto vicini, se non fratelli, ed eletti democraticamente dagli stessi Cittadini che vorrebbero penalizzare con l'aggravio di un tale impianto) della Regione Liguria, di passare dalle chiacchiere a fini esclusivamente propagandistici a fatti concreti, scrivendo ufficialmente a loro (i cari loro compagni di partito che governano la regione) che tali scelte hanno un valore ed un significato squisitamente politico, ed in ragione di ciò non possono essere demandate a decisioni tecniche da parte di organismi terzi, di natura esclusivamente aziendale.

Sarà comunque nostra premura sensibilizzare il nostro sindaco verso un ulteriore analisi delle ultime novità ed eventualmente procedere alla convocazione di un consiglio comunale dedicato all'argomento. Per sua tranquillità, e per quella dei cittadini del Comune di Vezzano, garantiamo che il Partito democratico di Vezzano Ligure ha intrapreso ed intraprenderà ogni azione, nel rispetto della legge e dei valori di giustizia sociale che rappresenta, volta alla salvaguardia del benessere dalla nostra Comunità, confermando un deciso rifiuto alla realizzazione dell'Impianto biodigestore nel nostro territorio".