Il Pd amegliese: "Nuovi errori nel calcolo della Tari, ma sindaco e assessore restano in silenzio"

Sarzana - Val di Magra - "In questi giorni tanti cittadini hanno ricevuto le cartelle di pagamento della Tari per il 2019 che indicavano un aumento rispetto al 2018. Subito alcuni cittadini si sono lamentati pubblicamente e poco dopo hanno ricevuto una comunicazione dell'ufficio tributi con la quale venivano avvisati che c'era stato un disguido e venivano invitati a non tenere conto degli importi indicati e di attendere una nuova cartella con il ricalcolo dell'importo dovuto". Lo affermano dal circolo Pd di Ameglia - Fiumaretta, commentando l'accaduto.



"Una cosa del genere è già successa lo scorso anno. Per carità, può succedere... Quello che ci colpisce è il silenzio del sindaco e soprattutto dell'attivissimo (sui social) assessore all'Ambiente Andrea Bernava che, come è già successo per la strana vicenda del divieto di balneazione, si è chiuso in un silenzio assordante. A lui chiediamo di chiarire pubblicamente al più presto come mai sono state inviate cartelle riportanti importi sbagliati, in che cosa consista l'errore e a chi sia imputabile", concludono dal Pd.