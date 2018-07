Il Pd a Mione: "La smetta di fare il superbo. Fiducia a Rampi perché è imparziale"

Sarzana - Val di Magra - "Per non urtare suscettibilità ideologiche il consigliere Mione sarebbe dovuto intervenire prima e, magari, proprio in campagna elettorale". Il gruppo consiliare del Partito Democratico risponde così all'esponente di Sarzana per Sarzana in merito alla nomina del nuovo presidente del consiglio Rampi.



"Come candidato Sindaco ebbe in una delle liste a suo sostegno, un noto fautore fascista che - proseguono - in un attimo, ha avuto la capacità di spostarsi da Predappio alle assemblee negli circoli dei quartieri, dal ricordare Almirante sui social network, a portare a spasso in bicicletta per la città la bandiera della lista (di Sinistra?) per cui lui stesso si era candidato. Poi il ballottaggio, l’ostruzionismo, le pessime dichiarazioni nei confronti del PD e gli apprezzamenti verso l'intera coalizione di destra, non è possibile fare Reset, e’ tutto scritto, la città ha letto e ha avuto modo di giudicare anche lui. Se facciamo poi qualche passo indietro - aggiungono Cavarra, Casini, Castagna e Lorenzini - ci accorgiamo che lo stesso Rampi, nel 2013 e quando fu il momento di dare fiducia a Mione come presidente del consiglio... lo voto’. Ci accorgiamo anche che fu proprio Mione a scegliere e nominare suo Vice proprio Rampi... ma di cosa stiamo parlando? La campagna elettorale e’ finita per tutti e ora crediamo sia arrivato il momento di smetterla di fare i superbi. Come PD, abbiamo dato fiducia a Carlo Rampi presidente del consiglio comunale perché riteniamo, nonostante abbia un’idea politica decisamente diversa e opposta alla nostra, che sia una persona preparata, con sufficiente esperienza di consiglio alle spalle e che quindi sappia svolgere con imparzialità il ruolo di primus inter pares".