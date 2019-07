Il Pd: "Riapertura strada per Trebiano una promessa mantenuta"

Sarzana - Val di Magra - "Nei primi 177 giorni di amministrazione , come promesso in campagna elettorale , la strada Trebiano Cerri è stata riaperta . Si tratta di un intervento che propone limiti di portata e di sagoma agli automezzi , con flusso a senso unico alternato governato da un semaforo che esclude il transito durante le allerte meteo . Ma finalmente i cittadini potranno impiegare questa importante strada collinare, alternativa alla provinciale 331, per dirigersi verso La Spezia o Sarzana , soprattutto nelle emergenze come accaduto la scorsa estate e comunque per dare accesso , in caso di necessità , agli adeguati mezzi di soccorso e pronto intervento .

Una bella notizia dunque. Una inaugurazione , quella di sabato scorso , da festeggiare come comunità .

E invece abbiamo assistito all’intervento della forza pubblica subito rientrato dopo i necessari chiarimenti , richiesto da alcuni per cercare di bloccare l’evento in nome di presunte illegittimità compiute dalla nuova Amministrazione Comunale nel riaprire al pubblico la strada .

Il fatto ancora più disdicevole è poi stato quello di apprendere che l’opposizione consigliare di centro destra anziché festeggiare l’evento che pomposamente aveva promesso in campagna elettorale nel corso di un sopralluogo assieme all’assessore regionale Giampedrone, ha interpellato l’Amministrazione Comunale per chiarire i termini di riapertura , alla luce del contenzioso ancora aperto con alcuni privati confinanti la strada, dei modesti ed economici interventi disposti e per il fatto “ che non si sono verificati sostanziali cambiamenti rispetto alla prima chiusura “. Come dire, l’Amministrazione si è assunta una grande responsabilità ed avrebbe fatto meglio a tenere ancora chiusa la strada !

Ebbene, cari amici dell’opposizione, siamo orgogliosi del nostro sindaco che si è invece preso la responsabilità di una decisione così importante per la nostra comunità firmando l’ordinanza di riattivazione (motivata tecnicamente ed amministrativamente) e siamo soddisfatti del deciso cambio di passo compiuto da noi richiesto, nell’accelerazione delle procedure impresso dalla nuova Amministrazione Comunale all’intera macchina comunale promesso (ed oggi mantenuto) in campagna elettorale .

Invitiamo quindi l’Amministrazione Comunale a richiedere alla Giunta Regionale un contributo economico per il completamento dei lavori sulla base del progetto complessivo elaborato, come venne promesso due mesi fa dall’Assessore alle Infrastrutture Regionali, sicuri che alle parole seguiranno i fatti. Ricordando , come affermava il drammaturgo francese Marivaux, che “ Promettere e mantenere è una cosa che porta lontano”.



L’unione Comunale PD di Arcola

Il segretario Carlo Canese