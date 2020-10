Il Pci: "La sicurezza sui luoghi di lavoro non può essere considerata un costo"

Sarzana - Val di Magra - Un altro gravissimo incidente mortale sul lavoro, avvenuto mercoledì a Luni, ci riporta a quello che è un quotidiano bollettino di una vera e propria guerra non dichiarata.



Nello stringerci alla famiglia della vittima, a cui porgiamo le più sentite condoglianze, non possiamo che tornare a denunciare con forza la poca attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Serve prevenzione, e, quindi, formazione, serve una vera cultura della sicurezza da parte delle aziende e di tutte le istituzioni preposte ai controlli.



Non si può, come ancora troppo spesso accade, continuare a considerare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro un costo o un mero adempimento normativo e seguitare a morire di lavoro nel ventunesimo secolo.



Su questo difficile versante, scontrandoci spesso con un muro di gomma di indifferenza, superficialità e poca attenzione, continuiamo a sostenere che, a fronte di lavori solitamente poveri, poco tutelati, caratterizzati da contratti non rispondenti alle reali caratteristiche delle prestazioni e delle professionalità richieste, derivanti da appalti e subappalti dediti alla pratica del massimo ribasso che penalizza qualità e tutele, il tema della salute e della sicurezza debba rappresentare un diritto irrinunciabile per ogni lavoratore che dopo una giornata di lavoro deve poter far ritorno a casa.



In tal senso, sottoscriviamo l’appello dei Sindacati al prefetto per l’urgente convocazione di un tavolo che coinvolga istituzioni e parti sociali circa la costruzione di politiche chiare sul tema della sicurezza sul lavoro atte a contrastare quello che è un vero e proprio dramma nel territorio e nel Paese.



Il diritto al lavoro in sicurezza e la dignità del lavoratore devono essere priorità e non sacrificio in nome del profitto.



PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Sezione E.Berlinguer

Sarzana e Val di Magra