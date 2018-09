Il Partito Democratico sull'occupazione giovanile, dibattito a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - “Crollano i giovani occupati in Liguria, il reddito di cittadinanza è la soluzione? Le proposte del Pd a livello regionale e nazionale”, questo il titolo dell'iniziativa prevista sabato 29 settembre alle ore 15.30 alla Sala della Repubblica sul tema appunto della disoccupazione giovanile in Liguria e sulle proposte del Partito Democratico. Organizzato dal gruppo consigliare Pd della Regione Liguria, l'incontro prevede l'introduzione del consigliere e vice segretario regionale Pd Juri Michelucci e gli interventi di Daniele Castagna, capogruppo Pd in Consiglio comunale, Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Consiglio regionale, dell'onorevole Raffaella Paita e della senatrice Teresa Bellanova. Un'occasione per discutere di un tema sentito, come quello del lavoro, del reddito di cittadinanza e della reale efficacia delle politiche in campo.