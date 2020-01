Il Parco riempie la sala: "Raccogliere sfida ambiente per migliorare qualità vita"

Sarzana - Val di Magra - Oltre cento presenze oggi a Sarzana in Sala della Repubblica per il convegno 'Al passo con il Parco', organizzato da Partito democratico e Giovani democratici. In platea anche una nutrita delegazione dell'amministrazione arcolana (sindaco Paganini e assessori Monfroni e Romeo), che con Via Paci sta lavorando da tempo, in particolare sullo spostamento dei frantoi di inerti.

L'approfondimento a tema ambientale ha puntato i riflettori su storia, valore e futuro del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, sposando la causa della difesa dell'ente. Dopo i saluti dei segretari del Pd e del Giovani Dem saranesi, Rosolino Vico Ricci e Carmela Bianchini, sono intervenuti Giovanni Lunardon, capogruppo Pd in Regione, il presidente del Parco Pietro Tedeschi, l'architetto Luigi Piarulli, la biologa Renata Angelinelli e l'ex vice presidente della Commissione ambiente del Senato Massimo Caleo. Il moderatore Daniele Pedrazzi, segretario provinciale dei Giovani Dem, ha infine passato il microfono all'onorevole Chiara Braga, membro della segreteria nazionale Pd e responsabile Agenda 2030 e sostenibilità del partito. "In passato - ha osservato la deputata - nella discussione interna ai partiti l'ambiente non era visto come un tema serio. Ora le cose sono cambiate e di fiscalità ambientale, transizione ecologica e green economy parlano ministri e presidente del consiglio. Ora, visto che il governo precedente se ne è occupato ben poco. Dobbiamo affrontare la sfida ambientale stando attenti a non creare ulteriori diseguaglianze, ma trovando strumenti in grado di migliorare la qualità della vita a tutti".