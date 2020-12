Il PD sarzanese ricorda Nedo Fiano e la sua testimonianza

Sarzana - Val di Magra - "Sarzana è Città libertaria, repubblicana, democratica, pacifista e antifascista. Le sue radici più profonde si innestano nei valori di solidarietà e fratellanza che sono il portato millenario della sua tradizione cristiana.

Ed è una Città che ha memoria.

Ricorda i suoi figli garibaldini che parteciparono alla spedizione dei Mille e quelli che cento anni fa si opposero in armi alla prepotenza della marmaglia fascista, primo fra tutti il Sindaco Terzi, morto in campo di concentramento.

Ricorda i suoi figli che combatterono da volontari in Spagna contro l'oppressore e i partigiani che persero la vita nella guerra di Liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

Ricorda le sue famiglie che ospitarono tanti esuli argentini sfuggiti alla dittatura.

Oggi il Partito Democratico di Sarzana, geloso custode di quella memoria anche quando il tempo trascorso e l'imbarazzo o l'insofferenza di alcuni verso quella memoria sembrano volerla offuscare, ricorda con commozione Nedo Fiano, sopravvissuto ad Auschwitz, mancato ieri a 95 anni, uno degli ultimi testimoni della Shoah e si unisce al dolore del figli, ed in particolare a quello del deputato del PD Emanuele Fiano".



Partito Democratico

Sarzana