Il PD: "CoCo Farm, progetto importante per tutta la Val di Magra"

Sarzana - Val di Magra - Il progetto CO.CO Farm 2021 rappresenta un’occasione importante per il territorio della Val di Magra e soprattutto per il Comune di Ameglia. La questione dei detriti lasciati dal fiume investe ogni anno i nostri arenili. Questo progetto ha il merito di sfruttare un problema per trasformarlo in una soluzione coinvolgendo il Parco di Montemarcello – Magra – Vara: le piccole centraline a biomasse proposte dalla Cooperativa Terre del Magra permetteranno non solo di risolvere il problema dei detriti, ma produrranno energia verde e avranno ricadute economiche e occupazionali. Quando le realtà del territorio fanno sistema nascono questi circoli virtuosi in grado di creare una economia sociale e circolare e di alimentare una filiera occupazionale, con l’inclusione di lavoratori residenti, svantaggiati e fuori dal mercato del lavoro. La politica ha il compito di accompagnare e favorire queste iniziative volte a portare benefici economici e ambientali a favore della comunità. Come Partito Democratico di Ameglia ribadiamo il nostro pieno sostegno all’iniziativa ed il nostro auspicio è che la Regione approvi e sostenga il progetto affinché possa diventare presto realtà.



Partito Democratico Ameglia