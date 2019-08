Idea a Santo Stefano: "Cittadinanza all'ambientalista Finkbeiner"

Sarzana - Val di Magra - Ordine del giorno di marca ambientalista quello preparato dai consiglieri di maggioranza Salvatore Stelitano e Angelo Zangani, da tempo impegnati in battaglie comuni ed entrambi spesso critici verso il sindaco Sisti e la sua giunta. Il testo preparato dai due esponenti politici di Santo Stefano intende impegnare Palazzo civico a intraprendere varie iniziative green. Tra queste, dare la cittadinanza onoraria a Felix Finkbener (invitandolo alla cerimonia), 21enne ambientalista tedesco, sostenendone il progetto 'Plant the Planet' (piantare alberi contro i danni della CO2) con 200 euro all'anno.



Le altre richieste: donare all'Etiopia, dove recentemente sono stati piantati 350 milioni di alberi, cento ulteriori piante individuando come beneficiario un preciso Comune etiope. “Magari per sviluppare in futuro un gemellaggio ecologico con adozioni di piante a distanza”, aggiunge Stelitano. Gli altri impegni auspicati e richiesti: adesione delle scuole santostefanesi ai seminari di 'Plant the planet', piantare alberi nelle scuole pubbliche, aderire alla Giornata nazionale dell'albero (21 novembre).