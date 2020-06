Iacopi si dimette dal consiglio comunale di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sono già state formalizzate le dimissioni di Emilio Iacopi da consigliere comunale della Lega di Sarzana. L'ex capogruppo del partito di maggioranza in una nota afferma: “Nella giornata di ieri sono andato in pensione dal mio ruolo di Carabiniere e ho rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Comincio ora una nuova vita, che voglio limitare solo alla sfera privata e famigliare. Nei limiti delle mie possibilità, sono orgoglioso di aver rappresentato l'arma per 38 anni, lavorando ogni giorno con passione e abnegazione per il mio paese. Sono stato orgoglioso di avere ricoperto la carica di consigliere comunale, e ringrazio il mio partito per l'opportunità concessa e soprattutto i miei elettori, che ho cercato di rappresentare ogni giorno al meglio delle mie possibilità".



"Credo sinceramente - prosegue - che questa amministrazione, nelle difficoltà immani di un'eredità disastrosa e di una pandemia che ha colpito ognuno, stia dimostrando di riuscire a fare molto e di poter fare ancora di più nel tempo, e sono orgoglioso di averla sostenuta. È tuttavia arrivato il tempo di fare un passo indietro, perché non voglio che le libere azioni della mia famiglia intese solo al bene del nostro territorio e che nulla hanno a che fare con l'amministrazione possano anche solo essere oggetto di un pensiero strumentale o negativo da parte di nessuno". Il riferimento è infatti anche alla moglie Donatella Fini, stimata pneumologa del San Bartolomeo che fa anche parte della società Marinella Beach che ieri si è aggiudicata una delle spiagge libere di Marinella.



Quanto a uscite e dichiarazioni che in alcune occasioni lo hanno anche messo al centro della cronaca nazionale, Iacopi aggiunge: "Dispiace se negli ultimi mesi con alcuni interventi pubblici posso aver messo in imbarazzo questa Amministrazione o questo Comune, certamente ho commesso molti errori ma ritengo disastri molto più gravi quelli che i cittadini sarzanesi sono ancora costretti a pagare ogni giorno come la follia Botta che continua a umiliare la nostra Città, il disastro SPS o l'indebitamento del Comune per oltre 30 milioni di euro. Credo che questa amministrazione possa finalmente far rialzare Sarzana da un lungo sonno a cui è stata relegata da decenni di malapolitica, e faccio un passo indietro per permettergli di farlo senza alcun ulteriore peso. In bocca al lupo a tutti e, soprattutto, a Sarzana".



Per la Lega si prospetta dunque un nuovo avvicendamento dopo quelli di Cecati e Podestà e a fronte della recente "scissione" di Spilamberti e Avidano passati al Gruppo Misto.