Iacopi si dimette da capogruppo ma resta in consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - A tre giorni del post pubblicato su Facebook con il cecchino di “American sniper” che metteva nel mirino chi cantava “Bella ciao”, il consigliere comunale della Lega di Sarzana Emilio Iacopi ha deciso di fare un passo indietro. Non dalla sua carica di consigliere nell'assemblea cittadina ma da capogruppo del partito con il quale è stato eletto. Iacopi, che ancora una volta aveva portato Sarzana alla ribalta nazionale con un'uscita scomposta, resterà dunque seduto al suo posto e come annunciato in una nota passerà il testimone alla collega Lucia Innocenti, entrata in consiglio lo scorso 5 marzo subentrando alla dimissionaria Podestà.



“Ringrazio ancora chi mi ha appoggiato sin dall’inizio di questa mia avventura, un’esperienza importante che purtroppo si è scontrata contro il mio carattere passionale e spesso troppo irruente. Ribadisco quindi doverosamente le mie scuse alla Lega, all’Arma dei Carabinieri e a tutti quelli che si sono sentiti offesi dall’immagine e mi trovo moralmente obbligato a prendere una decisione".



"Non era mia intenzione causare tutto quanto è conseguito a questa mia inopportuna pubblicazione condivisa senza valutare correttamente le possibili conseguenze e, tantomeno intendevo istigare con la stessa alla violenza – ha scritto Iacopi - annuncio quindi ufficialmente le mie dimissioni dall’incarico di capogruppo Lega del consiglio comunale sarzanese, in cui continuerò a lavorare ed a impegnarmi per la città e per il mio gruppo ma, da oggi, come semplice Consigliere”.