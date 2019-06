Iacopi (Lega): "Mione ridicolo". La replica: "Becero, triste pensare che è carabiniere"

Sarzana - Val di Magra - Ancora scintille a Sarzana tra il consigliere comunale di maggioranza Emilio Iacopi, capogruppo della Lega, e l'esponente dell'opposizione Paolo Mione (Sarzana per Sarzana). Nell'ambito della discussione sul 'Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento', Mione si è spostato sul piano nazionale parlando di “uno strano Paese, dove quelle persone che si richiamano tutti i giorni alla legalità sono le stesse che hanno chiesto la rateizzazione per restituire i 49 milioni derubati allo Stato italiano”. Un chiaro riferimento alle vicende del Carroccio che ha fatto scattare Iacopi: “Sei ridicolo!”, ha detto all'ex Pd, interrompendone l'intervento e rimediando istantaneo richiamo da parte del presidente del consiglio comunale Carlo Rampi.



“E' vergognoso che questo individuo – non consigliere comunale, individuo – continua a offendere. A questo punto procederò anche per via giudiziale. Presidente, lo faccia uscire! Come quelli che non hanno niente da dire, ricorre solo allo strumento dell'offesa. E che tristezza pensare che questo signore fa parte dell'arma dei Carabinieri e che quindi dovrebbe per primo rispettare le regole. Invece si permette di offendere in modo becero i rappresentanti dell'opposizione”.