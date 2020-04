Iacopi (Lega): "Caro Bufano, non è il momento delle malizie e delle polemiche, ma del fare"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Emilio Iacopi, capogruppo della Lega a Sarzana



Caro avv. Paolo Bufano, esponente PD ed ex segretario provinciale PPI, nonché avvocato d’ufficio o alter ego, del segretario dem sarzanese Rosolino Ricci che, sicuramente, non necessita di tale “spalla”.

Leggo mio malgrado il suo ennesimo intervento pubblico a me dedicato e, devo ammetterlo, ancora una volta non riesco al sottrarmi dall’intimo piacere del constatare quanto per Lei possa essere gravoso sopportare l’evidente astio che la consuma.

Purtroppo dovrà farsene una ragione prima o poi, accettare il democratico esito delle ultime amministrative sarzanesi e ingoiare, mi consenta, il cosiddetto “rospo” che tanto la fa soffrire.

L’Amministrazione Ponzanelli infatti, di cui io faccio orgogliosamente parte, proseguirà sino a fine mandato l’impegnativo compito preso sulla città e sui suoi cittadini, quel “lavoro” così indispensabile proprio per il gravoso fardello da voi ereditato e reso ulteriormente più difficile dal grave momento cui tutti sottoposti. Se ne faccia una ragione caro avvocato Bufano.

Le risponderò ancora una volta perché rispondere e cortesia, seppure probabilmente l’ultima in quanto imbarazzato per lei e dispiaciuto per i cittadini sarzanesi sottoposti a tale inutile diatriba. Lo farò pacatamente, brevemente e con parole semplici per evitare di scadere nella saccenteria del suo prolisso, ripetitivo e sarcastico fare.



Non è il momento dello scontro politico, bensì del fare, non è il momento delle malizie e delle polemiche, bensì quello del superare questo tragico presente con i minori danni possibili per i nostri cittadini. Sarebbe bello farlo tutti assieme come anche da voi proposto, certo doveroso e utile, ma per farlo servirebbe anche ricevere dei segnali distensivi anziché dei continui attacchi. L’Amministrazione tutta è impegnata allo spasimo nella realtà quotidiana come necessario e giusto è, e ogni possibile “carta” fornita dal Governo Conte e dalla Regione viene attivata e accessoriata al meglio. E di questo ne renderemo orgogliosamente conto.



L’incidente tecnico che ha affossato l’ultimo Consiglio comunale verrà risolto, recuperato, e non andrà certo a inficiare il corretto apporto e il dovuto rispetto delle minoranze. Non un arresto istituzionale ma solo un pausa inaspettata e sgradita. Le decisioni in corso a Roma ed a Bruxelles inoltre, cari Bufano e Ricci, poco e nulla dipendono dalle nostre singole letture e avremo tempo, si spera in breve, per valutare la tempestività o meno, la capacità, la qualità e la comunicazione dei provvedimenti governativi sulla lotta all’emergenza Covid-19.

Non mi taccio quindi su niente e su nessuna eventuale responsabilità addebitabile a chicchessia, ma solo preferisco lavorare insieme a tutta l’Amministrazione per superare questo difficile momento, e tornare nel più breve tempo possibile a fare crescere la nostra città.

Dedichiamoci quindi tutti a questo unico e importante obbiettivo, il resto verrà da sé, nonostante Iacopi o Ricci e soprattutto, nonostante la sua alterigia.