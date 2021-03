I popolari santostefanesi: "Biodigestore, forzatura lampante"

Sarzana - Val di Magra - "Seguendo lo svolgimento della vicenda del biodigestore in località Saliceti, al confine tra Vezzano Ligure e Santo Stefano di Magra, è ormai chiaro che vi sia mancanza di lungimiranza e di scelte incisive per un territorio già devastato nel suo ambiente, inferendo un colpo definito al suo ecosistema". Questa la convinzione del gruppo consiliare santostefanese 'Domani/Liguria popolare'. "La forzatura sul tema dei rifiuti - proseguono i consiglieri Francesco Ponzanelli, Alberto Monticelli e Pietro Serarcangeli - è lampante, la comunicazione data di tale progetto è stata avvilente e disastrosa sin dal suo principio, così come l'assenza di un progetto adeguato ad affrontare tale problematica. Si prospetta un risultato disastroso per diverse ragioni, se si considera che si tratta di un impianto enorme che verrà superato da tecnologie più avanzate nell'arco di un paio danni, e quindi ci ritroveremo a dover smaltire una "cattedrale nel deserto". Un riflesso anche sui costi futuri per bonificare l'area e il danno ecologico del Biodigestore si riserverebbe sull'intera area del Magra. Credo che questa battaglia, in opposizione alla costruzione di tale scempio, i cui benefici sarebbero ben inferiori a quelli che si prospettano, debba essere combattuta da parte dei comuni coinvolti e dai cittadini medesimi. La Politica con la P maiuscola deve metterci la faccia. È doveroso che ognuno, a seconda del ruolo istituzionale ricoperto, agisca concretamente così da creare un fronte compatto ed unito. Le parole lasciano il tempo che trovano". Un intervento deciso, che di certo non risparmia la Regione a guida centrodestra. Come del resto sono in maggioranza anche in Provincia, ente che ha nel capogruppo Ponzanelli il suo vice presidente (carica da cui, ha detto ieri, è pronto a dimettersi).



"Si parla continuamente di politiche 'green' - prosegue il gruppo di centrodestra - e di eco sostenibilità sono temi che in questi anni hanno fatto solamente del rumore per ogni tornata elettorale basta con sofismi e giochi politici, che generano la lontananza dalla politica attiva dei cittadini e perdita di credibilità. Noi crediamo che tutti gli enti preposti e come il Consiglio della Provincia della Spezia dovrebbero fare un passo avanti, anche se quest'ultimo sia tecnicamente escluso, credo che debba dare un giudizio politico perché ne ha le facoltà e il dovere. Le persone di buona volontà “addette ai lavori” devono cooperare per garantire alla comunità tutto il supporto necessario per la protezione e la vivibilità dell'ambiente in cui vivono. Perché posizionare il biodigestore in quella zona? Vi è un dogma da seguire per il suo posizionamento? Sono balle!!! Come mai non vi è indice di solidarietà tra i sindaci interessati? Sorrido pensando a cosa sarebbe accaduto se avessimo proposto la sua costruzione nel comune di Ameglia o in un comune della Val di Vara. La battaglia al biodigestore non è ancora ultimata, ed è per questo che per il nostro movimento 'Liguria popolare' è di vitale importanza ed il primo punto per un eventuale programma di una coalizione di centrodestra santostefanese".