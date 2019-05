I pizzarottiani sbarcano a Sarzana, Bettati è il presidente

Sarzana - Val di Magra - Italia in Comune, il partito fondato da Federico Pizzarotti e Alessio Pascucci, apre ufficialmente i battenti a Sarzana e in Val di Magra.



Lo scorso 18 aprile al termine di un’assemblea molto partecipata sono stati eletti gli organi dirigenziali della Sezione di Sarzana.



Il ruolo di presidente, figura di garanzia, è stato affidato a Massimo Bettati, uomo di esperienza ed esponente di spicco della politica sarzanese, ex capogruppo PD in Consiglio comunale.



Come coordinatore è stata scelta una donna, tenace, forte e che incarna a pieno i valori di Italia in Comune: Luciana Castagna.



Una persona che arriva dal mondo del volontariato, istruttrice molto apprezzata soprattutto da quei tanti giovani che si affacciano al delicato mondo del soccorso.



Ultimo, ma non certo per importanza, è il responsabile economico della sezione: Stefano Paladino. Giovane imprenditore santostefanese, colto e appassionato di politica e finanza, con esperienza di gestione operativa aziendale e di diritto bancario.



La sezione, nelle prossime settimane, avrà il compito di coordinare, assieme agli altri partiti di Centrosinistra, le campagne elettorali che si stanno svolgendo in vallata.



Italia in Comune si presenta, in coalizione, a Castelnuovo Magra a fianco del candidato sindaco Daniele Montebello; ad Arcola con Monica Paganini; a Vezzano a sostegno di Massimo Bertoni e della sua compagine democratica; a Follo assieme a Francesco Spinetti e a Bolano con il vulcanico Alberto Battilani.



Tra i presenti i tre esponenti locali di Italia in Comune nelle istituzioni: Paolo Mione, Andrea Fantini e il Consigliere Regionale Francesco Battistini.



Tanti i problemi che trovano spazio nell’agenda politica del partito e che saranno analizzati in sinergia e collaborazione con le liste civiche del territorio.



Prime fra tutte: Sarzana per Sarzana e AvantInsieme di Lorenzo Forcieri.



In cinque punti: la Sanità e l’assetto ospedaliero della provincia; il rilancio economico, occupazionale e commerciale del territorio; lo sviluppo sostenibile nel turismo; il nodo logistico e infrastrutturale che coinvolge il trasporto pubblico e privato; la tutela dell’ambiente e la difesa del suolo.



A breve apriremo la campagna di tesseramento perché abbiamo bisogno di energia, passione, competenza per affrontare al meglio tutte le sfide che abbiamo davanti.