I leghisti con Ridolfi: "A Castelnuovo serve tolleranza zero verso l’illegalità"

Sarzana - Val di Magra - “In certe parti del Comune di Castelnuovo, l’amministrazione tollera la presenza diffusa di alcune forme di illegalità, in particolare nei pressi di Via Gragnola, laddove c’è il campo nomadi, e nelle vicinanze dell’isola ecologica della Colombiera". Lo scrivono in una nota i candidati del Carroccio con Matteo Ridolfi Giovanni Tassora, Alessandro Panello, Camilla Berrettoni e Roberto Giannoti che proseguono: "Presso quest’ultima si trovano nomadi che importunano gli autoveicoli in attesa di smaltire i materiali di scarto, e se li fanno consegnare per elaborarli, abusivamente, in un secondo momento. I cittadini residenti nei dintorni non sanno spiegarsi perché il controllo del territorio latiti a tal punto, e si trovano a fare i conti tutti i giorni con una situazione insostenibile".



"La stessa sensazione di abbandono da parte delle istituzioni - proseguono - la provano i residenti nelle zone limitrofe al campo di Via Gragnola, dove tra i tanti disagi continuano ad essere ben visibili durante la notte roghi di materiale ferroso che danneggiano sia l’ambiente che la salute pubblica. La lista e le persone che sostengono la candidatura a sindaco di Matteo Ridolfi non vogliono fare distinzioni di alcun tipo tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. La legge è uguale per tutti e tutti la devono rispettare allo stesso modo. Se avremo la possibilità di amministrare non tollereremo più certi fenomeni, e provvederemo a far multare anche quegli automobilisti che accettano di disfarsi illecitamente dei propri rifiuti,

consegnandoli a persone inadeguate a smaltirli”.