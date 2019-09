I giovani Pd: "No all'accorpamento tra Parentucelli e Costa"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dai Giovani Democratici della Val di Magra



Riteniamo doveroso esprimere una netta opposizione all'ipotesi di accorpamento nei prossimi anni dei licei classici Costa e Parentucelli in un unico polo umanistico. Il liceo classico Parentucelli,oltre ad essere la più antica istituzione scolastica della provincia,da sempre rappresenta un punto di riferimento e sede di cultura per l'istruzione sarzanese e della Val di

Magra, indi motivo di vanto per la comunità cittadina.

Grazie all'operato dei presidi Mezzana e Petricone e del corpo docenti l'istituto è riuscito a non subire i colpi di un trend-quello del calo d'iscrizioni nei licei classici- divenuto diffuso,innovandosi e crescendo negli ultimi anni con la creazione di una sezione a curvatura teatrale-musicale e illustri collaborazioni con l'università di Pisa,la società archeologica friulana,il centro studi Nicolò V e il FAI.

L'accorpamento determinerebbe a lungo andare la perdita dell'identità originaria del nostro istituto e soprattutto un grave disagio per l'utenza che, giova ricordare, è costituita da alunni provenienti dagli altri comuni della Val di Magra che alla fine potrebbero optare per scuole più facilmente raggiungibili nella vicina Toscana.

A tal proposito ci auspichiamo che le autorità competenti,tra cui il presidente della Provincia e il sindaco di Sarzana, impediscano definitivamente un'operazione insensata,il cui rischio non sembra ancora scongiurato.



Giovani Democratici Val di Magra