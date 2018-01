I comunisti contro Mione: "Ambiguo e disinteressato a confronto"

La proposta di Bellegoni: "Le sinistre cerchino l'unità nonostante le divisioni nazionali".

Sarzana - Val di Magra - Il Partito Comunista Italiano, impegnato da mesi in incontri con altri partiti della sinistra, con persone ed associazioni per verificare la possibilità di presentare alla prossima scadenza elettorale amministrativa a Sarzana una lista contraddistinta da un programma condiviso e da una squadra capace di dare risposte concrete per cercare di risolvere problemi della comunità sarzanese grazie anche alla partecipazione attiva della stessa, ritiene la candidatura dell’avvocato Paolo Mione assolutamente non idonea a rappresentare un fronte della Sinistra alternativo al Partito Democratico. In questo percorso, fin da subito, l’avvocato Paolo Mione ha agito in maniera molto ambigua “giocando” sul ruolo ricoperto tra Partito di appartenenza e associazione civica di cui è rappresentante con l’unico interesse di promuovere la propria candidatura a sindaco dimostrando di non avere nessun interesse alla discussione ed alla messa in campo di un progetto davvero condiviso ed inclusivo.



Resosi conto di non poter essere un candidato plausibile per la Sinistra sarzanese ha preferito sfuggire al confronto politico approfittando dell’associazione di cui fa parte per candidarsi a sindaco di una lista civica che speriamo avrà modo di riflettere su questa operazione.

Per quanto ci riguarda il percorso da seguire continua ad essere quello della condivisione, non quello dell’arroganza e dell’imposizione. Su queste basi invitiamo le forze della sinistra alternative al PD, nonostante i diversi percorsi nazionali, a continuare assieme nel lavoro svolto finora nell’intento di costruire una coalizione con un degno candidato sindaco che possa davvero rappresentare la Sinistra, le istanze dei sarzanesi, dei lavoratori, dei giovani, dei pensionati e soprattutto dei cittadini più deboli che da decenni nessuno più rappresenta.



Matteo Bellegoni

Segretario regionale Liguria

Partito comunista italiano