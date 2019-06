Grancasa e Atc, il M5S in visita sul territorio spezzino

Sarzana - Val di Magra - "Il MoVimento 5 Stelle Liguria sul territorio spezzino, oggi, per due incontri fissati con le rappresentanze sindacali di "Grancasa" e "ATC" (Azienda Trasporti Consortile).

In mattinata, recepite le segnalazioni dei sindacati sugli esuberi che interessano il punto vendita "GranCasa" di Sarzana, dove a rischiare il posto oggi sono 12 dipendenti. L'azienda specializzata nella vendita di arredi, elettrodomestici e oggetti per la casa infatti è in crisi e pare sia pronto un piano di licenziamenti a livello nazionale che in tutto interessa 158 lavoratori.



"Abbiamo preso nota di tutte le problematiche del territorio spezzino e porteremo la vertenza GranCasa all'attenzione del Ministero del Lavoro, dove peraltro è già stato fissato un tavolo per il prossimo 7 giugno con i sindacati che rappresentano i dipendenti del Gruppo", dichiarano la capogruppo regionale Alice Salvatore e il consigliere regionale Marco De Ferrari.

"Nel pomeriggio, invece, incontriamo alcuni rappresentanti di ATC Esercizio, per accogliere le segnalazioni dei lavoratori preoccupati per i ripetuti casi di autobus che si incendiano mentre svolgono servizio di linea - continuano i consiglieri pentastellati -. Andranno capite le cause, che in molti ritengono possano essere per mancata o insufficiente manutenzione dei mezzi, e adottate le soluzioni necessarie per tutelare sia i lavoratori sia i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi".



MoVimento 5 Stelle Liguria