Grancasa, Viviani (Lega): "Ora governo apra tavolo di confronto"

Sarzana - Val di Magra - “La vertenza dei 158 lavoratori di Grancasa di Sarzana ha la massima attenzione della Lega e auspichiamo anche un forte impegno da parte del governo, da oggi in poi, per arrivare alla tutela dei livelli occupazionali sul territorio. L’approvazione dell’ordine del giorno oggi in aula, su cui il governo ha espresso parere favorevole, è un risultato importante ottenuto dalla Lega a favore dei lavoratori e delle loro famiglie che da mesi vivono in un clima di totale incertezza sul loro futuro. Con la collega senatrice Stefania Pucciarelli, ho seguito tutti i tavoli al Mise, sul territorio con enti locali, parti sociali e sindacali: ora ci aspettiamo che il governo apra un tavolo di confronto che porti al rilancio di Grancasa e altri gruppi del settore, anche facendo ricorso agli incentivi previsti dal dl Crescita, varato con la Lega al governo, evitando il licenziamento collettivo e tutelando al massimo i livelli occupazionali sul territorio. Il governo deve intervenire con urgenza su un’impresa, i cui vertici si sono, in questi mesi, dimostrati sordi alle richieste dei lavoratori, che invece hanno dimostrato grande senso di responsabilità, di solidarietà tra colleghi e un grandissimo attaccamento a un’azienda, radicata sul territorio spezzino da trent’anni”. Lo dichiara il deputato spezzino della Lega Lorenzo Viviani, firmatario dell’ordine del giorno al dl Imprese.