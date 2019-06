Grancasa, Pd accanto ai lavoratori in sciopero: "Proprietà torni su suoi passi"

Sarzana - Val di Magra - Domani alle 15.30 il segretario comunale del Pd, il gruppo consiliare Pd in Comune a Sarzana e il vicecapogruppo Pd in Regione Liguria Juri Michelucci saranno davanti a Grancasa, per sostenere la lotta dei lavoratori, in sciopero dopo che l’azienda ha rifiutato la proposta dei sindacati. "Invitiamo tutto la cittadinanza a partecipare a questa protesta, per stare al fianco dei dipendenti di Grancasa e chiedere a gran voce che la proprietà torni sui propri passi", dichiarano Vico Ricci, segretario Pd Sarzana, Juri Michelucci, vicecapogruppo Pd Regione Liguria e Daniele Castagna, Capogruppo Pd Sarzana.