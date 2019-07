Grancasa, Paita interroga Di Maio: "Governo si attivi contro licenziamenti"

Sarzana - Val di Magra - "Abbiamo appreso da fonti sindacali e dagli organi di stampa che sarebbero state recapitate alcune lettere di licenziamento da parte del Gruppo Grancasa rivolte a due addetti del punto vendita di Cairo Montenotte, in provincia di Savona e altre unità anche a Sarzana.

Per questo, ho presentato una interrogazione, firmata anche dalle colleghe Serracchiani e Gribaudo, al Ministro del lavoro Di Maio, per sapere quali iniziative il Governo intende assumere al fine di aprire un tavolo nazionale con le parti sociali e le istituzioni interessate vista la preoccupante situazione. Come è noto il gruppo che vende prodotti per la casa ha annunciato, e a quanto si apprende avviato, una rilevante riduzione del personale sulle proprie attività presenti sul territorio nazionale. Temiamo che le procedure di licenziamento possano presto estendersi a tutti i punti vendita già interessati dal contratto di solidarietà. Noi, così come le organizzazioni sindacali, siamo fortemente preoccupati per il futuro dei lavoratori anche perché le risposte della Giunta Toti sono deboli e prive di efficacia. Il Governo si attivi velocemente per elaborare una strategia che garantisca un futuro lavorativo ai dipendenti". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata del Partito democratico.