Grancasa, Michelucci a Ponzanelli: "Troppo facile accusare chi è stato al fianco dei lavoratori"

Sarzana - Val di Magra - “Caro Sindaco mi fa piacere la giunta si sia attivata per il tavolo regionale, infatti serviva essere uniti in questa battaglia. Ma visto il tenore del suo comunicato vorrei sottolineare che il tavolo è stato convocato grazie all'impulso di tutti e in primis dei sindacati e dei lavoratori che hanno passato 3 giorni nel piazzale Grancasa”. Non si è fatta attendere la replica del consigliere regionale del Pd Juri Michelucci alle affermazioni odierne del sindaco di Sarzana Ponzanelli (QUI). “Aggiungo – prosegue - che l'interesse di tutti è testimoniato dalle telefonate, i messaggi e gli atti consiliari di questi ultimi 10 giorni di cui alcuni rappresentanti delle istituzioni si sono fatti carico. I politici in cerca di foto, come li ha definiti, erano li in primis per essere solidali e poi per attivarsi ognuno per propria competenza. Infatti come ben saprà visto il suo attivismo l'assessore Berrino ha atteso la richiesta ufficiale dei sindacati per attivare il tavolo e non l'interesse della giunta. Richiesta ufficiale pervenuta anche al sottoscritto e sicuramente anche a lei vista la dinamicità dimostrata. (sono ironico). Come appurato con assessore Berrino, essendoci un tavolo al Mise quello regionale non potrà essere risolutivo, ma al massimo di impulso oppure essere un tavolo che ahimè avvii dei percorsi per il ricollocamento degli esuberi.

Siccome vista la premura avuta saprà anche questo – ha aggiunto Michelucci - allora aggiungo che mi sarei aspettato prese di posizioni dure da parte sua nei confronti di Grancasa, non solo pubbliche, ma rappresentando la città avrebbe dovuto alzare il telefono e chiamare direttamente la proprietà. Oggi dopo le accuse di latitanza e un odg del PD, lei pubblica un comunicato dove accusa di passerella chi è stato al fianco dei lavoratori .... troppo facile. A proposito di fotografie – conclude - si riguardi quelle che faceva in campagna elettorale....erano solo parole”.