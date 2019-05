Grancasa, Michelucci: "Situazione preoccupante, tavolo sia convocato presto"

Sarzana - Val di Magra - “La situazione di Grancasa continua ad essere preoccupante, il futuro dei lavoratori coinvolti è incerto". Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Juri Michelucci, aggiungendo: "Non è soltanto una questione numerica poiché comunque riguarda parecchie famiglie che dipendono economicamente da quei posti di lavoro La preoccupazione deriva anche dall'atteggiamento dell'azienda che non pare interessata alla proposta di un nuovo contratto di solidarietà, sottraendosi ad un confronto che salverebbe i 12 posti di lavoro".



"Rinnovo pertanto all'assessore Berrino, che già mi aveva comunicato la sua disponibilità in tal senso, a convocare al più presto un incontro con i sindacati per comprendere quali iniziative possono essere messe in campo dalla Regione a tutela dei posti di lavoro. Come ho già avuto modo di affermare è importante l'interessamento attivo da parte di tutti i livelli istituzionali, Regione compresa. Auspico che il tavolo sia convocato al più presto e che da esso possano scaturire novità incoraggianti per i lavoratori”.