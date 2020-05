Gli ex della Lega formano gruppo misto: "Ma Salvini resta nostro leader"

Sarzana - Val di Magra - Niente 'migrazione' verso altri gruppi per i due fuoriusciti della Lega Avidano e Spilamberti, i quali nel consiglio comunale convocato appositamente oggi per l'aggiornamento delle commissioni hanno ufficializzato la nascita del Gruppo Misto, primo caso nella storia politica di Sarzana. Contrariamente a quanto ipotizzato da più parti nei giorni scorsi infatti i due consiglieri non hanno scelto le strade che potevano portare alla Lista Toti o a Fratelli d'Italia, formando invece un nuovo gruppo che continuerà a sostenere la maggioranza e il sindaco Cristina Ponzanelli.

Un passaggio formale quello odierno che ha però fatto emergere anche altre sfumature sulla scissione interna al gruppo che vanta ancora due assessori oltre ai consiglieri Innocenti e Iacopi, e che ha riacceso un vivace - e lungo - dibattito fra maggioranza e opposizione sconfinato ben oltre il punto all'ordine del giorno.



“L'uscita di Avidano e Spilamberti dalla Lega, il partito più votato in maggioranza, è uno tsunami – ha attaccato Mione (Sarzana per Sarzana) - un fatto politico importantissimo. Le ragioni della loro uscita sono di interesse per tutti i cittadini, se hanno lasciato per una bega di incarichi è un problema serio. Abbandonare il proprio partito perché non ti danno un incarico è l'antitesi della politica e questo fatto dimostra quanto sia debole una maggioranza che si dice molto coesa, cosa accadrà se un domani chiederanno un incarico e il sindaco non glielo darà?. Iacopi si renda conto di quello che è riuscito a combinare nella Lega con le sue piccole follie, è l'unico capogruppo al mondo che ha perso un incarico per esternare su Facebook stupidaggini che hanno fatto storia. Fare il consigliere comunale non è una pagliacciata e si deve rispettare il mandato degli elettori, in questo caso poche decine ma vanno rispettati. In questa maggioranza c'è una campagna acquisti perenne, mentre la Lega dimostra che chi cresce troppo rapidamente poi implode, un partito commissariato mesi fa nel quale ora è uscito di nuovo Zanicotti presentandosi come segretario. In un momento come questo si convoca consiglio per disquisire dei litigi interni della Lega”.



Pungolata dal collega, la neocapogruppo del gruppo misto Avidano ha puntualizzato: “Non esisterà una Lega 2, siamo usciti perché in contrasto da tempo con la dirigenza locale, prima con il segretario Zanicotti e dopo perché non è stata fatta chiarezza se sarebbe rimasto o la senatrice Pucciarelli avrebbe preso il potere. Anche fra i cristiani e i cattolici – ha sottolineato – c'è chi non si riconosce nei preti, nei sacramenti e nella chiesa locale ma crede in Dio, perché allora io non devo più credere in Salvini perché non credo in chi ultimamente mi ha governato a livello locale? Non faccio balzi da altre parti perché Salvini continua a essere il mio leader ma non mi sento più rappresentata dalla dirigenza locale. Non abbiamo mai smesso di lavorare e di portare avanti le nostre istanze per Sarzana e l'amministrazione”. Sulla gestione del partito a livello locale Avidano ha poi aggiunto: “Il nostro disaccordo è legato a scelte del direttivo e ci è dispiaciuto leggere commenti del segretario, o ex segretario Zanicotti. Forse ci siamo persi qualcosa nel modo di condurre il partito visto che pensavamo che il coordinamento fosse passato alla senatrice Pucciarelli. Per Zanicotti sarebbe stato opportuno tacere riguardo al nostro abbandono, era giusto recriminare qualcosa ma non arrivare a dire della mia delusione per la nomina di Innocenti come capogruppo. La nostra decisione era già stata presa ma abbiamo atteso lo scorso consiglio comunale, c'era disagio da tempo anche legato alle esternazioni di Iacopi, col quale umanamente ci fa piacere dialogare, che ci ha messi in difficoltà in diverse occasioni. Ogni volta dovevamo leggere commenti anche violenti nei confronti della Lega perché accomunata alle sue dichiarazioni. Che Iacopi non si sia dimesso – ha concluso – è una fortuna per l'opposizione perché continua a usarlo come una foglia di fico”.



“Iacopi avrebbe bisogno di uno psicoterapeuta politico - ha proseguito bonariamente Castagna (Pd) – e in due anni la Lega si è fatta riconoscere per le sue uscite, per il caso del consigliere ineleggibile e per le dimissioni di Podestà. Ora c'è questa scissione, un fatto politico grave ma che non dipende certo dall'opposizione che ha sempre fatto il suo. Come Pd il 9 novembre abbiamo presentato un ordine del giorno sulla sanità che non è stato ancora discusso e il bilancio è stato approvato grazie alla nostra presenza. Esautorato a fine 2019 oggi esce di nuovo Zanicotti e non la Pucciarelli, nella Lega qualcosa non torna e non si capisce perché i fuoriusciti ringrazino la senatrice”.

Di una scissione dettata da “un mero dibattito interno e mancanza di coincidenza su poltrone e altre tematiche” ha parlato invece Giorgi (M5S): “Solitamente nel gruppo misto ci va chi non si riconosce più in altri partiti, voi invece vi riconoscete nei principi e nelle ideologie della Lega. Questa sembra solo un'anomala duplicazione delle poltrone poco rispettosa dei cittadini”.

Per la Lega invece Innocenti si è detta “dispiaciuta per quanto avvenuto”, aggiungendo: “l'ordine del giorno non diceva di lavare i panni sporchi dei partiti. Prendo atto della posizione di Avidano e Spilamberti con i quali ci siamo chiariti fin da subito e che mi hanno detto di non avercela con me”.

Accusato da Mione di avere “la faccia tosta” per non essersi dimesso dopo il polverone sul 25 Aprile, Iacopi ha ribattuto: “Non mi vergogno di nulla e rifarei tutto, deve vergognarsi chi ruba o ha fatto del male alle persone o alla città, io non l'ho mai fatto”.

“Il vero motivo della scissione non si è capito – ha osservato Casini (Italia Viva) – Avidano ha detto di continuare a sostenere i valori della Lega però anche di essere in disaccordo con la dirigenza locale. Basta con questo vittimismo patologico, col dare sempre la colpa agli altri esaltando se stessi, è ridicolo e fa ribrezzo. Iacopi dice sempre che la città per settant'anni è stata governata malissimo ma in questi due anni ha ricevuto notorietà nazionale grazie a lui e non certo per proposte all'avanguardia ma come vergogna locale”.

“E' imbarazzante che si parli di 'poltrone' – ha risposto Luca Ponzanelli (Lista Toti) – Spilamberti e Avidano hanno scelto in libertà. Veniamo da anni di fronde interne al Pd e questo è poca cosa rispetto a quanto accadeva prima. La ribalta nazionale? - ha risposto a Casini – ci siamo finiti anche per le aree selfie”. “Il nuovo gruppo ha dichiarato piena fiducia al sindaco e agli assessori – ha rilevato Pizzuto (Sarzana Popolare) – e lascia inalterati i rapporti di maggioranza. Forse il momento non era il più adatto per convocare un nuovo consiglio ma c'era necessità di integrare la commissione bilancio”.



Con l'astensione compatta dell'opposizione il consiglio ha poi votato la modifica delle commissioni alla luce della nascita del nuovo gruppo:

Commissione affari istituzionali: Innocenti e Spilamberti

Commissione servizi alla persona: Innocenti e Avidano

Commissione bilancio: Iacopi e Avidano

Commissione territorio: Iacopi e Spilamberti