Gli eletti in consiglio comunale a Castelnuovo, tutte le preferenze

Otto consiglieri di maggioranza per Montebello, all'opposizione due posti per Ridolfi. Entrano anche Nioi e Isoppo.

Sarzana - Val di Magra - Sono stati 5.118 su 7.128 i votanti (71,80%) alle amministrative di Castelnuovo Magra che hanno decretato la vittoria di Daniele Montebello, nuovo sindaco con il 50,53% dei voti. Il candidato della lista di centrosinistra “Uniti per Castelnuovo” si è affermato davanti a Matteo Ridolfi (Castelnuovo Cambia) 25,45%; Maria Luisa Isoppo (Noi per Castelnuovo) 14,64% e Patrizia Nioi (M5S) 9,38%.



Questa dunque la composizione del nuovo consiglio comunale:

Sindaco – Daniele Montebello

Maggioranza: Gherardo Ambrosini, Arianna Bonvini, Alessia Briganti, Valentina Brizzi, Katia Cecchinelli, Luca Marchi, Loris Pietrobono, Stefano Spinetti.



Opposizione: Maria Luisa Isoppo (Noi per Castelnuovo), Patrizia Nioi (M5S), Francesco Petacchi (Castelnuovo Cambia), Matteo Ridolfi (Castelnuovo Cambia).



TUTTE LE PREFERENZE



Movimento 5 Stelle 467 voti – 9,38%

Ketti Ambrosini 5, Michela Bernardi 13, Federico Bianchi 9, Davide Cottone 5, Angelo Raffaele D’Antuono 5, Stefano Franceschini 22, Umberto Marcomani 13, Mario Puccetti 0, Andrea Telleschi 8, Teresa Terracciano 2, Eleonora Violano 4.



Uniti per Castelnuovo voti 2.516 percentuale il 50,5%

Gherardo Ambrosini 265, Giancarlo Benedini 90, Arianna Bonvini 292, Alessia Briganti 148, Valentina Brizzi 147, Nicoletta Capoverde 65, Katia Cecchinelli 296, Luca Marchi 220, Loris Pietrobono 208, Federica Poli 20, Stefano Spinetta 147, Stefano Spinetti 153.



“Castelnuovo Cambia” 1.267 percentuale 25,4%

Gianfranco Andrei 33, Cammilla Berrettoni 60, Michele Conti 96, Stefania Frandi 69, Roberto Giannotti 13, Monia Novelli 74, Valeria Orlandi 36, Alessandro Panello 47, Francesco Petacchi 127, Giovan Battista Polizzi (detto Gianni) 27, Alessandro Santagostino 20, Giovanni Tassora 86.



“Noi per Castelnuovo” (Lista Civica) 729 voti: percentuale 14,6%

Euro Mazzi 73, Francesco Baracchini 37, Giorgio Salvetti 52, Paolo Molinari 39, Cristina Giovanna Centofanti 14, Donatella Chiappini 9, Patrizio Conti 12, Isabella Iardella 31, Alberto Marchi 21, Daniela Maria Rosa Menconi 12, Francesca Tognetti 11, Ornella Tonelli 16.