Gli appuntamenti elettorali della lista "Noi per Castelnuovo"

Sarzana - Val di Magra - Dopo aver svolto nella passata domenica l’iniziativa “Recuperando…” con la visita alle più significative aree degradate del territorio castelnovese per indicare le iniziative della lista civica NOI per Castelnuovo di “recupero” di questi luoghi, domani, 19 maggio, dalle 9 alle 12.30 si svolgerà l’iniziativa “Valorizzando…”, visita alle aree più belle e significative del territorio castelnovese e comizio volante del candidato Euro Mazzi per indicare le iniziative della lista per la “valorizzazione” di questi luoghi.



Il programma:

ore 9,00 ritrovo in Piazza Querciola a Castelnuovo Magra

ore 9,30 partenza dalla Piazza Querciola di Castelnuovo M. per Vallecchia;

ore 10,00 visita a Vallecchia e Giorgione;

ore 10,30 visita a Caprignano;

ore 11,00 visita alla villa Baracchini e vigneti;

ore 11,30 visita a Marciano e vigneti;

ore 12,00 visita all’area del Bettigna adiacente cascata, frantoi e mulini;

ore 12,30 ritrovo finale presso il ponte vecchio sul Bettigna con comizio conclusivo.



Durante la settimana si terranno altre tre manifestazioni elettorali di presentazione della lista e del programma:



martedì 21/5/2019 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 presentazione dei candidati e del programma della lista civica NOI per Castelnuovo in località Marciano;



mercoledì 22/5/2019 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presentazione dei candidati e del programma della lista civica NOI per Castelnuovo in località Palvotrisia;



mercoledì 22/5/2019 dalle ore 19,00 alle ore 20,00 presentazione dei candidati e del programma della lista civica NOI per Castelnuovo nell’adiacenza dell’incrocio tra via Palvotrisia e via degli Orti;



La campagna elettorale della lista civica si concluderà venerdì 24 maggio con il comizio conclusivodalle ore 17,00 alle ore 19,30 nella Piazza 1 Maggio in località Colombiera da dove era iniziata la campagna elettorale.



Cogliamo l’occasione per rimarcare come la scelta di iniziare e terminare la campagna elettorale nella Piazza 1 Maggio in località Colombiera derivi dalla centralità che assume nel nostro programma l’attenzione per la creazione di nuove opportunità di occupazione e di sviluppo del territorio.