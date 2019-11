Giostre a Porta Romana, Mione: "Bambini nel fango come in una spartan race"

Sarzana - Val di Magra - Le giostre installate ai giardini di Porta Romana non potevano non trovare spazio nel consiglio comunale di ieri. A pungere su questo punto è stato in primo luogo il capogruppo di 'Sarzana per Sarzana', Paolo Mione, che - visto che si parlava di casse comunali -, ha affermato: "Penso che la prossima spesa fuori bilancio che dovremmo affrontare sarà quella per il ripristino del manto dei giardini di Porta Romana. Una genialata che costerà tanti soldi, non so di chi sia stata l'idea, forse dell'assessore Italiani. Il manto erboso è andato distrutto e, vista la stagione, i bambini devono prepararsi ad affondare in un palmo di fango per raggiungere le giostre. Con tutti i luoghi che ci sono, avete deciso di mettere quelle giostre ai giardini, tra l'altro ben tenuti e custoditi. Ma cosa volete fare? Giochi senza frontiere? Una spartan race? Volete che si organizzino gite scolastiche per insegnare ai più piccoli ad affrontare le intemperie? Pensiamo a cosa accadrà in caso di neve. Mi chiedo se abbiate stipulato una convenzione con le lavanderie". Accuse colorite per la prima volta trasmesse - novità dell'assemblea - in diretta streaming, soluzione benedetta mesi fa dall'approvazione di una mozione della pentastellata Giorgi e storicamente caldeggiata dall'associazione Sarzana in movimento, guidata dall'ex grillino Valter Chiappini.