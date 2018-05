Giorgi e il gruppo M5S incontrano i cittadini nei quartieri

Sabato incontro sui fondi europei e regionali.

Sarzana - Val di Magra - E' partito oggi da Falcinello il tour nei quartieri di Sarzana di Federica Giorgi e della sua lista M5S per la presentazione del programma elettorale. Il gazebo con gli attivisti Cinquestelle domani sarà in via Paradiso e mercoledì ai Grisei. La prossima settimana il tour ripartirà lunedì 21 dalla Bradia per poi proseguire mercoledì 23 in località Camponesto e venerdì 25 a Marinella. Il gruppo sarà poi a Sarzanello il primo giugno, a Nave il 3, a Battifollo il 5 e infine l'8 giugno all'Olmbo, sempre con orario dalle 16 alle 19. Sempre aperto invece il point elettorale di piazza Matteotti.



E' fissato infine per sabato 19 maggio alle ore 19 l'incontro pubblico dedicato a “Fondi europei e regionali” che si svolgerà presso la Sala della Repubblica. Con Federica Giorgi interverranno l'europarlamentare Tiziana Beghin e il consigliere regionale Andrea Melis.