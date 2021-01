Giorgi e Castagna: "Sindaco riferisca in consiglio sul futuro del San Bartolomeo"

Sarzana - Val di Magra - I capigruppo in consiglio comunale di Pd e M5S hanno chiesto una seduta straordinaria per discutere del futuro dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Giorgi e Castagna sollecitano infatti un intervento del sindaco Ponzanelli “in tempi rapidi e comunque prima dell'approvazione del progetto definitivo del nuovo ospedale Felettino della Spezia” presso Regione e ASL5 per chiarire poi al consiglio “destino, ruolo e gestione dell'ospedale San Bartolomeo nell'ambito della prevedibile revisione del piano sanitario locale conseguente alla costruzione del nuovo ospedale spezzino”.