Giorgi: "Ponte di via Falcinello in stato di degrado, si intervenga"

La capogruppo M5S in consiglio comunale: "Deve essere messo in sicurezza".

Sarzana - Val di Magra - “Il ponte di via Falcinello, vicino alla centrale Enel, è in grosso stato di degrado”. A segnalarlo è il consigliere comunale M5S di Sarzana Federica Giorgi che nel corso dell'ultimo consiglio, a margine di un'interpellanza, ha fatto presente il problema già al centro di una petizione avviata dal Comitato Sarzana, che botta! (QUI)

“A breve farò un accesso e presenterò un'interrogazione specifica – ha detto – perché come sottolineato anche da molti cittadini la struttura presenta un forte stato di degrado. Le colonnine di cemento armato che reggono i tubi del parapetto sono in una situazione veramente ammalorata. La situazione vi è già stata segnalata – ha aggiunto Giorgi – bisogna intervenire. Quotidianamente ci passano sopra pedoni e vetture e il ponte deve essere messo in sicurezza, lo stato di pericolosità – ha chiuso l'esponente dell'opposizione – è evidente”.