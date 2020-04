Giorgi (M5S): "Toti, i grazie non bastano. Servono assunzioni, tamponi e ospedale dedicato"

Sarzana - Val di Magra - "Presidente Toti, manifesti di ringraziamento ai Medici e Operatori sanitari ma anche altro!

Ringraziamo i Medici e tutti gli Operatori sanitari con manifesti affissi nelle nostre città, senza però dimenticarci della salute loro, di tutti i pazienti e della sicurezza sul lavoro". Si apre così la nota diffusa da Federica Giorgi, capogruppo del Movimento cinque stelle nel consiglio comunale di Sarzana. "Ad esempio - continua -, Ospedale covid (magari il nostro San Bartolomeo), assunzione di più Medici e Operatori sanitari, un bonus economico( come fatto altrove) per il lavoro svolto nel periodo emergenziale, fare tamponi anche ai lavoratori che fanno le pulizie negli ospedali senza dimenticarcene, più posti in terapia intensiva, tamponi preventivi e tempestivi, servizio domiciliare per assistere i malati covid dimessi, magari inserire anche l'Ordine dei Medici(che sicuramente qualcosa avrà da proporre) nella poderosa task force regionale ed evitare proposte assurde come quelle avvenute nella provincia spezzina di inviare malati covid all'alma mater o in strutture con anziani. Senza tutto questo e altro, si rischia di sminuire un gesto di ringraziamento doveroso a favore di categorie che non solo in questa occasione ma sempre, devono essere considerati e messe in grado di svolgere il loro lavoro al meglio".